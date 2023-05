La Mole Moli, condenado por violencia de género: “Me equivoqué cuando le pegué una cachetada”

Fabio "Mole" Moli fue condenado por la jueza María Gabriela Bella este lunes por violencia de género a "dos años y dos meses de prisión en suspenso”. “La única derecha que le puedo dar de que me equivoqué fue cuando le pegué una cachetada en el brazo. Es la única derecha que le voy a dar. Que me equivoqué. En lo otro no le voy a dar la derecha porque se equivocó en todo y está mintiendo en todo”, dijo tras conocer la decisión de la Cámara.

En 2019, el ex boxeador fue denunciado por Marta Graciela Galiano, más conocida como la Negra Moli. Por aquel entonces, el Polo de la Mujer de la localidad cordobesa de Villa del Rosario, el organismo encargado de atender casos de violencia de género, informó que Galiano había llegado muy golpeada y que el cordobés quedó imputado por la supuesta comisión de los delitos de lesiones leves calificadas reiteradas y amenazas reiteradas.

Pasado el mediodía del lunes, la Cámara 12ª del Crimen dio a conocer la sentencia de prisión -de manera condicional- por el delito de “coacción”. Moli estaba acusado de dos hechos de coacción, mientras que en la causa quedaron prescriptas -si bien se probaron- dos agresiones físicas (lesiones leves) a Galeano. Sobre la tercera acusación, violación de domicilio, el fiscal había solicitado la absolución de Moli por la duda.

Tras el veredicto, La Mole dialogó con Intrusos y tuvo una tensa charla con Florencia de la Ve. “Ya se terminó, ya se acabó. Hace cuatro años que vengo con esto y hoy tocó fin. Se acabó. No veía la hora de que terminara todo. La verdad es que estaba cansado”, sostuvo y afirmó que su familia no quedó dividida, tal y como había afirmado La Negra semanas atrás. “Mi familia no está destruida", dijo.

Y agregó: "Hacé una filmación, está toda mi familia acá. Acá están todos mis hijos acompañándome. Y la Negra podría estar sentada acá tranquilamente. Ella se alejó. Si yo rebobino cuatro años para atrás desde que se armó el quilombo, hasta hace una semana que explotó todo, estaba todo perfectamente bien, estaba todo bárbaro. Seguíamos en contacto con ella, tomábamos mate, conversábamos y teníamos una relación hermosa y divina".

De acuerdo con el ex ganador del Bailando 2010, "de un día para otro no sé qué fue lo que pasó, pero pasó lo que pasó”. En ese sentido, aseguró que para él La Negra sigue siendo su familia y la mujer a la que amó. “Me voy a quedar con las cosas hermosas y bonitas de ella”.

Días atrás, Galiano había asegurado que sufrió "30 años de violencia" de la mano de La Mole, algo que el ex boxeador también desmintió. "Podemos estar toda la tarde así, yo contándote mi historia y ella la suya. Pero yo me voy a quedar con la mía porque yo nunca les mentí ni a ella ni a los chicos”, dijo en referencia a sus hijos extramatrimoniales. “Yo no quiero entrar en puterío. Quiero morir como un caballero y no me van a hacer hablar”, sentenció.

Con el ciclo de América, Galiano habló de la restricción perimetral de 300 metros que recaía contra el ex boxeador y sumó: “Después de que yo hice la denuncia, hubo una restricción y volvió a la casa. Y me echaba la culpa de haberlo dejado sin trabajo, me decía que había perdido todo por culpa mía... Todo era yo, él nunca se hizo cargo de nada. Siempre era lo mismo, continuamente”.

De acuerdo con su testimonio, las secuencias de mayor violencia las sufrió cuando La Mole comenzó a exigirle un ADN a la hija de ambos, Marina. “Los golpes comenzaron cuando me decía que Marina no era su hija. Me vivía pegando para que yo le dijera quién era el padre de mi hija. Yo no vivía alcoholizada, sino que para estar aguantando trompadas, me tomaba un vaso de vino”, recordó la Negra.

Y continuó: “No me pegaba cachetadas, fue a puños cerrado, con trompadas, en la cabeza o en los brazos. No es cierto que Marina no sea hija de La Mole. Y estoy segura que en el fondo él sabe que ella es su hija”, dijo. Y se refirió a cómo esta situación afectó el vínculo familiar. “Mi hija está destruida porque él le echa la culpa de todo. Me dijo que por culpa de ella se destruyó la familia”.

La Cámara 12ª del Crimen de Córdoba lo absolvió en el delito de lesiones leves por prescripción y violación de domicilio por beneficio de la duda. Según publicó el diario La Voz, para sostener su libertad durante el tiempo que dure esta pena condicional, deberá cumplir una serie de requisitos como asistir al Centro Integral de Varones en Situaciones de Violencia (CIV) de Córdoba. En ese organismo evaluarán qué tratamiento debe cumplir.