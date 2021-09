La muerte de Agustina Posse: la despedida de su familia y el homenaje de los famosos

Una semana después de ingresar a terapia intensiva por un aneurisma que derivó en una cirugía de urgencia, Agustina Posse falleció en la noche del jueves. Tenía 46 años y dos hijos adolescentes. Su fallecimiento generó conmoción en el mundo del teatro y la televisión, donde tuvo una larga trayectoria. Por ese motivo, muchos de sus colegas la despidieron en redes sociales.

Desde Instagram, los artistas escribieron diversos mensajes en homenaje a Posse. Varios de ellos fueron Nancy Dupláa, Facundo Arana, Gastón Pauls, Diego Topa y Cecilia Milone. Con varios de ellos compartió largas horas de grabación en las series Montaña Rusa: Otra vuelta y en Gasoleros, una de las tiras más recordadas de El Trece.

En una historia de Instagram, Dupláa publicó un video de Posse mientras actuaba junto a Segundo Cernadas y escribió: “Bonita… bonita. Tristeza infinita”. Por su lado, Pauls escribió un largo texto en memoria de la actriz: “Alguna vez te dije que amaba esta foto tuya .Quiero recordarte así Agus. Plena. 32 años de amistad. Mucha historia, muchas risas, muchos abrazos y algunas lágrimas también”.

Y finalizó el mensaje en recuerdo de Posse con la siguiente frase: “Recuerdo el azúcar cayendo en tu ventana, nuestras primeras charlas y tus pies abiertos al caminar. Un corazón hermoso. Buen viaje, llevás tu luz. Acá estaré recordándote”.

“Ay, Agus… ¡qué tristeza! No sé los años que hacía que no nos veíamos… Pero tengo tantos recuerdos de tu sonrisa y de tu dulzura. Qué Dios te acune, preciosa”, escribió Milone en su cuenta, junto a una foto de la actriz.

Por su parte, Arana compartió su pesar en pocas palabras: “No lo puedo crecer Agus. Qué tristeza infinita…”. Por su parte, Diego Topa escribió: “Recién me entero de esta triste noticia. Agus, hermosa compañera. Mi abrazo fuerte a toda su familia y amigos”.

Desde que fue internada, fue Yaco González, el hijo de Jairo y ex marido de Agustina, quien informó lo que había pasado con ella: “El aneurisma es una malformación de las arterias cerebrales, una enfermedad silenciosa que se descubrió con el sangrado. Se lo taparon y ahora hay que esperar que pasen estos días difíciles. Es un día a día. Es difícil, pero estamos haciendo fuerza y hay mucho amor dando vueltas, deseando que salga de este mal sueño”.

Y completó sobre el estado de quien fuera su mujer durante más de 20 años: “No hay mucha más información que esa. Los médicos hicieron todo lo que tenían que hacer para que Agustina salga adelante”. El hijo de Jairo y Posse se conocieron cuando trabajaron en la tira Gasoleros, en 1998, y se convirtieron en padres de Juana y Francisco, de 20 y 16 años respectivamente.

Por eso, Jairo, quien hace pocos meses perdió a su esposa por una larga enfermedad, escribió un homenaje a quien fuera su nuera durante 20 años: “Querida Agustina, la vida, que con tu partida nos muestra hoy su lado más doloroso, me permitió antes, en su cara más luminosa, compartir con vos durante muchos años, hermosos momentos en los que la felicidad llenaba tu casa de risas de niños amados”.

Y finalizó: “Me quedará para siempre el recuerdo de tu risa espontánea, de tu mirada franca, del amor que entregabas en cuerpo y alma a tus hijos, de la emoción a flor de piel ante el recuerdo de tu viejo a quien tanto querías. “Temprano levantó la muerte el vuelo”, escribió una vez Miguel Hernández. Vos te vas joven y bella y así te recordaré. Te llevaré siempre conmigo porque estás en el lugar que la memoria reserva para los seres más queridos. Fuiste, sos, mucho más que la madre de mis nietos”.

Agustina era hija de los cantantes Mónica y Luis Posse, y cobró fama cuando comenzó a trabajar en Montaña rusa, otra vuelta, en 1996. En una nota, Agustina relató sobre su carrera: “Después hice De corazón, Milady, Gasoleros. Yo miraba el programa y quería entrar a trabajar en Polka, pero no sabía cómo. Un día acompañé a la productora a Angie Cepeda, que era muy amiga mía, y conocí a Adrián Suar, charlamos un rato y me dijo que llamara a Víctor Tevah y justo necesitaban un personaje en Gasoleros”.

Y completó: “Era para interpretar a una noviecita de Nicolás Cabré que iba a durar poco y paralelamente buscaban a una actriz para que se casara con Matías Santoianni, que era el hijo de Juan Leyrado. Matías quiso que yo hiciera ese personaje entonces viraron la historia, me peleé con Cabré, me enamoré de Santoiamni y me quedé hasta el final. Después hice Calientes y ahí se cortó la rueda, porque me llamaron para El sodero de mi vida y tuve que decir que no porque estaba embarazada de Juanita. Igual seguí trabajando pero con personajes más chicos. Hice Durmiendo con mi jefe, Juanita la soltera”.

En tanto, sobre su relación con Yaco, Posse relató este año en otro reportaje: “Con Yaco nos separamos hace un poco más de dos años. Estuvimos veinte años juntos, y tenemos buena relación. Y es un papá muy presente también. Nos conocimos en Gasoleros, nos hicimos amigos hasta que nos enamoramos, y desde la primera noche que estuvimos juntos no nos separamos más hasta 20 años después”. Hoy para el mundo de la actuación, todo es tristeza y dolor.