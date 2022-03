La muerte de Gerardo Rozín: su último adiós y el emotivo recuerdo de su ex esposa

Un puñado de familiares, amigos y seguidores despidieron este mediodía en la ciudad santafesina de Rosario al periodista Gerardo Rozín, quien falleció el viernes por la noche a los 51 años después de batallar durante varios años contra el cáncer.

El cortejo fúnebre con los restos de Rozín, en un féretro envuelto en una bandera y una camiseta de Rosario Central, partieron desde la Cochería Caramuto, en Córdoba y Riccheri, hacia el Cementerio Israelita, donde será inhumado acompañado por amigos y familiares.

La decisión de ser enterrado en esa ciudad , según contó su ex compañero Reynaldo Sietecase, tuvo que ver con el fuerte cariño con el lugar en donde nació y la identidad que tenía como rosario.

Los restos del cronista y productor habían llegado a esta ciudad luego de haber sido velados en la casa mortuoria ubicada en la porteña Avenida Independencia 3899. Por allí desfilaron personalidades de la cultura, la televisión y la política como el Secretario de Asuntos Estratégicos de la Presidencia Gustavo Beliz, el empresario teatral Carlos Rottemberg, el directivo del Viacom CBS Darío Turovelzky, el gerente de contenidos de Canal 13, Pablo Codevila.

Además, estuvieron Nicolás Repetto (Rozín fue su productor y ladero en tiempos del magazine nocturno Sábado Bus), Beto Casella, Romina Manguel, Julio Bárbaro y Daniel Hadad, entre familiares y personas cercanas al creador de programas como Esta noche libros y Gracias por venir.

En tanto, el periodista tuvo ayer un sentido homenaje antes del partido en que Rosario Central, club de que el era hincha, recibió a Barracas Central, cuando los jugadores del equipo local ingresaron al campo de juego con una bandera que lo despedía y se le dedicó un minuto de aplausos, mientras su rostro se reflejaba en el tablero electrónico.

En la casa velatoria estuvieron Mariana Basualdo, primera mujer de Rozín, quien llegó junto al hijo de ambos Pedro (18). Por su parte, Carmela Bárbaro, madre de Elena (7), decidió no ir al entierro por pedido de la pequeña, quien prefirió recordar a su padre en la intimidad de su hogar.

Justamente Barbaro decidió dedicarle un emotivo posteo a modo de despedida. “¿Cómo se elige una foto?¿Una sola? ¿Cuántas fotos pueden mostrar lo que viviste con una persona?”, escribió la panelista en su cuenta de Instragram en donde posteó una foto del cumpleaños de Elena en donde se lo ve a él pero también a toda la familia ensamblada.

“¿Y cómo se describen las fotos que van a faltar? Intento despedirme públicamente de una de las relaciones más íntimas de mi vida, y no encuentro la manera adecuada. Seguramente le hubiera pedido a él que me ayude a escribir estas palabras. Ya me estás faltando”, siguió.

“Me quedo con una familia hermosa, con saludos muy amorosos y el reconocimiento público de tu trabajo que va a llenar de orgullo a tus hijos. Gracias a los colegas por el respeto y el cariño. Hoy no, pero vamos a estar bien”, concluyó.