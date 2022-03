La muerte de Gustavo Martínez: más acusaciones de su familia por “abandono” y la supuesta pelea entre los Fort

El suicidio de Gustavo Martínez, la ex pareja de Ricardo Fort y quien fuera tutor legal de Marta y Felipe, generó acusaciones cruzadas desde afuera y también dentro de la familia Fort. Primero fueron los sobrinos del profesor de gimnasia que murió el 16 de febrero. Después los rumores apuntaron a los propios miembros del clan vinculado al mundo de los chocolates.

Uno de los rumores indicaba que Thomas Fort, sobrino del fallecido Ricardo, se sumaría a la causa que iniciarán los familiares de Martínez contra los Fort por abandono de persona e instigación al suicidio. Los datos más importantes aseguraban que el ex novio de Fort “lo hacían a un lado en las decisiones importantes”, “lo excluían de la vida diaria” y que Felipe y Martita “ya no lo respetaban como la autoridad”.

En es sentido, Nicolás, el sobrino de Gustavo, escribió en sus redes sociales: “A mi tío lo dejaron de lado. Y el principal responsable es Eduardo Fort, a quien le convenía mantener a Gustavo, que no estaba en condiciones físicas y mentales para criar a los menores, como tutor legal. Si estaba tan enfermo como dicen, ¿por qué no lo sacaron de la tutela? Y nos dieron aviso. ¿Por qué ocultaron su enfermedad? ¿A quién le convenía?”.

Y sumó sobre el supuesto maltrato que sufrió Martínez antes de tomar la decisión de quitarse la vida: “En el caso que se supiera su condición, ¿perdería la tutela de los chicos? ¿Y si la perdía qué pasaba? ¿El entorno perdería el control al involucrarse un Juez de menores? Entonces, ¿Les convenía tenerlo así?, ¿Les convenía tener a una persona que no estaba en sus facultades para nada? ¿Quién se beneficiaba con mi tío así?”.

Frente a este contexto, la supuesta denuncia de un Fort, es decir Thomas, el hijo Jorge Fort, contra su propia familia cobró mucha fuerza. Además, a ese dato se le sumó que había tenido un duro cruce con sus primos Felipe y Martita. El enojo del cantante se habría desencadenado luego de enterarse del supuesto comportamiento de los dos hijos de Ricardo con el hombre que los cuidó durante los últimos años.

Tras el suicidio, Thomas había utilizado sus redes sociales para despedir a la ex pareja de su tío Ricardo: “Querido Gustavo: te despido con un fuerte abrazo. Fuiste un tipo excepcional. Para mí un mentor y un maestro en muchos aspectos. Siempre con la palabra justa, cuando lo necesité, sobre todo en mis años de adolescencia compartiendo el entrenamiento y desmenuzando los avatares de la vida con interminables charlas y reflexiones”.

Y agregó: “Lamento con los años y la distancia, no haber sabido de tu condición y no haber estado presente cuando vos eras el que necesitaba un apoyo. De parte mía y de mi padre Jorge nuestro más sentido pésame a tu familia. Y un simple hasta luego. Te quiero mucho”.

Finalmente, tras los rumores, Thomas desmintió denunciar a su familia y aseguró que apoya a Felipe y Marta. “Desmiento categóricamente cualquier conflicto familiar entre mis primos y yo. Todos tenemos el mismo interés por obtener respuestas. Gustavo era uno más desde que Ricardo lo hizo parte de su vida”, dijo en un posteo en su cuenta de Instagram

Y agregó: “Dicho esto, aclaro que en ningún momento apunté responsabilidad para quienes más difícil resultó este momento. Desconozco el origen de la versión, pero espero que se termine. Todos estamos afectados e intentando transitar este momento. Pero nunca voy a estar en contra de mis primos. Ellos NO (con mayúscula) son culpables”.

En tanto, Charly, que es el jefe de prensa de la familia de Gustavo, aseguró en una nota con Teleshow: “Los sobrinos de Martínez, Nicolás Pablo y Ezequiel sabían que su tío tenía Alzheimer y depresión, pero no sabían que su estado era tan avanzado, no sabían que era tan grave. Creían que estaba controlado”. Por ese motivo, el enojo de los Martínez crece día a día contra los Fort. Esta historia aún no llegó a su fin.