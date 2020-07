La muerte de la novia del Mago sin dientes: los resultados de la autopsia y la última carta que dejó

Ana María Patricelli, empresaria de 49 años y conocida públicamente por ser la pareja de Pablo Cabaleiro (el Mago sin Dientes), fue hallada sin vida por su hija mayor, Sofía Antonella, y por la empleada doméstica en su departamento de la calle Gelly al 3300, en el barrio de Palermo.

Una bolsa negra cubría su cabeza y en la habitación también encontraron pastillas para dormir, antidepresivos y sobre la mesa de luz varias botellas de alcohol.

La Fiscalía en lo Criminal y Correccional Número 43, a cargo de la fiscal Silvana Russi, se hizo cargo del hecho, mandó a hacer una autopsia del cuerpo y abrió una investigación por "muerte dudosa", pese a que la principal hipótesis es la del suicidio.

En ese contexto, los peritos certificaron que no hubo asfixia y que Ana María murió "de un paro cardíaco o una arritmia provocada por una congestión y un edema pulmonar".

La mujer además presentaba un cuadro de meningoencefalitis, por lo que la fiscal aguarda por los análisis toxicológicos para determinar si la pareja de Cabaleiro falleció producto de un cocktail explosivo de medicamentos y alcohol.

La autopsia también estableció que Ana María no tenía lesiones internas ni externas, lo que indica que no habrían participado terceras personas, descartándose así la posibilidad de que se tratara de un femicidio, y que la hora de su muerte fue entre las 7 y las 9.

En este contexto, Cabaleiro rompió el silencio y despidió a su pareja a través de las redes sociales, a la vez que pidió respeto para su familia. "Son muchos los mensajes y muchas llamadas de los medios. Solo pedimos pasar toda la familia este duelo con respeto y en paz”, escribió el mago.

Y sumó: “Un día muy muy triste Ani siempre te recordaré con todo mi corazón por todos los momentos vividos a la par gran mujer de corazón gigante".

Ambos se habían conocido por amigos en común, en una fiesta en una casa de Nordelta en 2015, aunque recién comenzaron una relación en el año 2019.

La muy angustiante carta de la novia del Mago sin Dientes

En las últimas horas, trascendió la última carta que escribió Ana María, en la que reflejaba su desesperación en medio de la crisis económica a causa de la pandemia por coronavirus y la posterior cuarentena obligatoria.

"Quiero aclarar que priorizo la vida antes de la economía....pero estoy harta de arriesgar, de apostar al trabajo, de contratar gente, de tratar de generar nuevos negocios y empleos”, había escrito.

La carta fue difundida por la propia Ana María en la cuenta de Twitter de su empresa y en ella reflejaba la pésima actualidad de su mini Pyme en este contexto de coronavirus.

“Tengo una mini Pyme en el mercado hace más de 30 años, que antes tenía 20 empleados, y dada la situación fui achicando hasta solo quedarme con lo básico. Hoy solo tengo 7 trabajadores, que tienen que alimentar a sus familias”, contó.

Y siguió: “Tengo que pagar los sueldos al 100% sin siquiera estar generando dinero. Mis hombros no soportan más. Con la plata de los impuestos que pagamos el gobierno intenta paliar el mal que el aislamiento genera en la economía. Ya no duermo pensando en los problemas de cuando empiecen a entrar los cheques, los cuales sin actividad no podré cubrir, pero claro soy empresario”.

Finalmente en el escrito, la empresaria remarcó que intentó "apostar a nuestro país", aunque la economía del mismo no la benefició. "No se olviden de nosotros, también necesitamos un esfuerzo de ustedes, caso contrario habrá más desempleados”, sostuvo con profundo dolor la mujer de 49 años y despachante de aduana que luchaba por no cerrar su emprendimiento.