La mujer de Mauro Viale habló por primera vez tras su muerte: el especial homenaje que prepara

Pasaron casi dos meses desde que la noticia de la muerte de Mauro Viale sacudió por completo al mundo del espectáculo (y periodístico) nacional. Después de refugiarse en la intimidad de su hogar, Leonor Schwadron habló por primera vez del fallecimiento de su marido y padre de sus dos hijos: Ivana y Jonathan.

"Estoy bien, me descubrí más fuerte de lo que imaginaba. Trato de darles mucha fuerza a mis hijos, de disfrutar a mis nietos y de no generarles a ellos ninguna preocupación"; reconoció la psicóloga en diálogo con la periodista de espectáculos Pía Shaw.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

Leonor también habló del legado de su marido, después de tantos años de trabajo y exposición pública. "Los mejores legados que dejó fueron dos: el primero, el amor por la familia; eso de ser un defensor acérrimos de los suyos, de ser un padre de padres. Y el segundo fue el trabajo, donde también fue como un padre para muchos. Un padre y un maestro. Tengo el orgullo de haber sido, y seguiré siendo, la mujer de Mauro Viale".

Consultada por la salud de su hijo, quien acaba de recuperarse del Covid-19, la mujer aseguró: "Por suerte Jony pudo superar el coronavirus, que se le había puesto difícil. Pero mis chicos me cuidan. Jony no quiso que yo hablara con los doctores cuando estuvo internado, me hizo esa especie de blindaje para que no me pusiera mal".

Leonor también reconoció que la familia hará una ceremonia especial para recordar a Mauro el próximo domingo, fecha en la que también se celebra el Día del Padre en la Argentina.