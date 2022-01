La mujer del chat de Urcera que hizo enojar a Nicole Neumann: "A Manu lo conozco de las carreras"

La filtración de un chat entre Manu Urcera, el actual novio de Nicole Neumann, y una modelo del sur del país, borró la paz de la pareja. Pero ahora el panorama se complicó aún más porque la joven en cuestión salió a hablar sobre el piloto. Su nombre es Melina Eugster, tiene 29 años y, como Nicole, es modelo.

En una entrevista, la rubia de Carmen de Patagones dijo: "Lo que puedo decir de él es que no nos vimos, no pasó nada. Eso sí que no". Y completó: “Lo conozco a Manu de las carreras, de hace mucho porque soy modelo desde muy chica".

También guardó algunas críticas para el piloto de carreras, quien muchos aseguran que cambió su forma de ser. En ese punto, Melina dijo: “Lo conozco y a mi entender cambió un montón el perfil. Cuando estaba con Mica era súper serio y como que ahora cambió su perfil”. Pero hay más. Y eso cambió todo el presente en la vida e Nicole y Manuel.

Instalados en Punta del Este, disfrutaban del descanso, en compañía de las tres hijas que la modelo tuvo con Fabián Cubero. Tardes en José Ignacio, salidas a los restaurantes más famosos de La Barra y la presencia en algunos eventos dejaron en claro que el noviazgo pasaba su mejor momento. Hasta que una noticia arruinó todo.

Neumann descubrió un chat reciente de su novio con otra mujer, en el que hablaban de encontrarse a escondidas para Año Nuevo. “Yo voy por allá en Año Nuevo. Capaz nos podemos ver porque la Navidad la paso en la casa de mis viejos”, decía el mensaje enviado por la supuesta tercera en discordia.

Lejos de quedarse atrás, Urcera le respondió a ese comentario que podía escabullirse de la multitud y que había incluso pedido que cierren un lugar privado para el encuentro. “Dale, listo. Avisame y coordinamos. Vas a tener a todo el mundo atrás tuyo, pero bueno. En una de esas te podés escapar”, le decía la mujer, y él afirmaba que se trataba de solo "un ratito".

Al ver ese flirteo, Nicole le hizo una escena de celos a Manuel. Pero fue puertas adentro. La modelo no planea arruinar sus días de descanso y amor por una mujer que ni siquiera conoce. Así que eligió perdonar a Urcera y continuar como si nada hubiera ocurrido. De hecho, en sus redes sociales se muestran más unidos que nunca.

Lo único llamativo fue una frase que Nicole publicó en las últimas horas: “Que te cele pero a la vez confíe en ti, que te cuide y se preocupe por ti, que se disculpe cuando cometa un error, que siempre sea detallista y no en lo material. Que tenga un lado cursi y un lado pervertido, que te haga sonreír siempre, que te respete y apoye en las buenas y en las malas. Eso es amor”.

Ahora bien, ¿de quién se trata la mujer a quien Urcera invitó a un encuentro en secreto? Melina se define en Instagram como “Melina con M de mujer, mamá y modelo”. Y agrega: “Buscándole sentido a todo esto”. Cuenta con casi 10 mil seguidores y comparte fotos con su hijo. Además de modelo es la dueña de un local de venta de ropa femenina.

Pero tuvo un pasado en televisión. En 2018, la modelo formó parte de Por amor o por dinero, un reality que condujo El Pollo Álvarez en el que distintos participantes (cuatro mujeres y cuatro hombres) compitieron por pasar 24 horas en una casa. Ahí conoció a un hombre llamado Pablo, pero la relación no prosperó. Hoy su presente es en Carmen de Patagones y en medio de un escándalo mediático.