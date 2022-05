"La nefasta" Vs. "El lindo y bruto": se reavivó la pelea entre Lali Espósito y Mariano Martínez

Allá por el 2015, Lali Espósito (30) y Mariano Martínez (43) coincidieron como protagonistas de la serie Esperanza Mía, y trasladaron el romance televisivo a la vida real. Aunque primero se trató de un rumor, como suele pasar cuando dos galanes solteros se encuentran en un mismo elenco, el noviazgo se confirmó con el correr de los programas.

Sin embargo, el amor les duró poco. Después de sus primeras vacaciones juntos, en el 2016, Lali y Mariano dieron por terminada la relación. Nada que reprochar, hasta que un audio de whatsapp se filtró en los medios y desató una disputa que todavía está vigente.

El audio de la discordia

A favor de Mariano, el audio en cuestión nunca debió ser escuchado por el público: era un mensaje que él le mandaba a un amigo de su círculo íntimo. De haber permanecido en las sombras, la relación entre los actores probablemente se hubiese mantenido en un estado hipócrita típico del medio. Pero no sucedió. En cambio, todos recordamos las palabras del ex protagonista de Son Amores:

"Ahí leí un poco, no te podés enganchar. Encima Lali está declarando cada vez más, no la deja caer. Es una nefasta esa piba, más mala. Malísima, una despechada. Malísima esa piba".

Inmediatamente, el actor quiso subsanar lo dicho y pidió disculpas por la red del pajarito: “Si alguna vez dije algo malo fue en caliente. ¿Nunca les pasó? Bueno, qué suerte. A mí si, no pienso esas cosas de nadie y me puedo equivocar”. Y agregó: “No me gusta la agresión, y creo que está más que claro que dije eso en la intimidad y enojado”.

Lindo pero bruto

Dolida por los comentarios, pero criada por la vieja escuela, Lali mantuvo la calma. Siempre que le preguntaban por su ex, buscaba respuestas esquivas y evitaba hablar del exabrupto del galán. De a poco, la “mala malísima” o la “nefasta”, se animaba a dar más precisiones de lo que vivió: “No creo que sea un mal tipo, pero su manera de amar no es la mía. Mis afectos me decían: ‘Ya no sos vos, perdiste la risa’. Todo el tiempo estaba tensa, asegurándome de que él estuviese bien. Porque yo, que siempre fui muy segura, me sentía mucho más fuerte que él en muchas circunstancias”.

Y agregaba: “Fue una relación tormentosa. Hay gente que no sabe amar 'simple', tal vez por tener problemas con ellos mismos para amarse. Por eso le escapo a lo rebuscado y doloroso. Esta vez escapé tarde. Me fui como cuando te patean la pierna en un partido, resentida".

Pero el broche de oro llegó en el 2018. Lali, ya liberada de la toxicidad que le dejó esa pareja, usó su experiencia para darle vida a unos de sus hits más escuchados: “Lindo pero bruto”. Para colmo, la cantó a dúo con Thalía. "Tu tienes el cuerpo duro pero el cerebro en blanco. ¿Por qué no te leés un librito de vez en cuando?", dice una parte de la letra dedicada a Mariano Martínez.

La paz armada

La relación tensa terminó así, tensa, y por más que pasen los años hay cosas que no cambian. Quedó en evidencia el pasado lunes en Cortá por Lozano, cuando la cantante y actriz dejó una frase en el aire que la conductora cazó al vuelo. "Hay gente que hay que dejar de seguir. Hay gente sobre la que no queremos saber más nada de su cotidianeidad", dijo Lali.

“¿Alguien que está tatuadito?”, repreguntó Lozano. E insistió: “Uno que se tatuó las tetitas y hace taekwondo". Lali respondió con gestos y se explayó sobre el uso de las redes: “No bloqueo personas en las redes sociales, porque eso sería como que me los tomo muy en serio y muy personal”.

Como dice el dicho: a buen entendedor pocas palabras.