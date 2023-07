La negociación secreta de Icardi con Newell's y la contundente decisión de Kennys por Wanda

La espera de los resultados médicos de Wanda Nara que explicarán cuál es en definitiva el padecimiento de salud que atraviesa, se generaron muchos movimientos y cambios en su entorno familiar y de amistades. Es que, por un lado, Mauro Icardi estaría viendo cómo no volver al Galatasaray de Turquía, y por el otro, Kennys Palacios, su peluquero y confidente, se bajaría del Bailando por un Sueño para estar con su mejor amiga y evitar que las preguntas sobre ella en la pista lo pongan en un lugar incómodo.

Lo del estilista de la empresaria fue revelado el último martes por Ángel de Brito en LAM. Sin embargo esa información no se confirmó en las siguientes horas. Ahora el panelista de Mañanísima, Pampito aseguró que la decisión se estaría por concretar. "Estaría por renunciar para que no le pregunten, para no exponer a su amiga. Son hermanos", aseguró el especialista en espectáculos.

En el mismo programa que se dio este anuncio, la conductora Carmen Barbieri aclaró que, además de no exponerla públicamente, la decisión se basa en que, ser parte del Bailando, implica cinco o seis horas diarias de ensayos, algo que lo privaría de acompañar a Wanda.

Cuando había sido adelantada la información en LAM, Nazarena Vélez aseguró que se lo imaginaba, mientras que De Brito afirmó ese pálpito y agregó: "Kennys la está pasando mal, es muy amigo de Wanda y está casi afuera del Bailando, y es un poco lógico".

Por otro lado, y ante un escenario en el cual Wanda puede tener un tratamiento médico extenso en la Argentina, Icardi comenzó su plan para salir de Turquía y jugar en el país, por primera vez en su carrera.

Según reportó el periodista rosarino Fernando Carrafiello, integrante de Radio La Red y Cadena 3, el delantero habría comenzado gestiones con Newell's Old Boys de Rosario, club del que es hincha y donde elegiría continuar su carrera de forma forzada.

El equipo que conduce Gabriel Heinze sería el que pica en punta para hacerse con los servicios del futbolista, aunque en el caso de que se confirme la decisión de irse de su actual institución europea con destino a la Argentina, es probable que otros grandes del mercado local, como Boca Juniors y River Plate, intenten hacer un esfuerzo para quedarse con los goles del padre de Francesca e Isabella.

Al mismo tiempo, cabe destacar que la decisión de Icardi no sería de índole profesional, en el sentido de querer dedicarse a jugar en la Argentina, sino más bien motivada por una razón personal, la de acompañar a la madre de sus hijas.

La semana pasada el periodista Jorge Lanata reveló que Wanda tenía leucemia, y a partir de eso fue completamente repudiado. Luego la mujer debió salir a aclarar que todavía no se sabe qué fue lo que salió mal en los resultados que originaron que amplíe los primeros estudios médicos.

El último jueves, Chiche Gelblung descartó del diagnóstico que adelantó Lanata y hasta lo negó, aunque también dio su versión respecto a lo que le pasaba a la conductora de MasterChef. "La información que yo tengo es que tiene un mieloma, que es como otro nombre del cáncer. Es indolente, o sea que ella no tiene síntomas, salvo esa subida de plaquetas terrible, y que eso fue el síntoma que disparó todos los exámenes", reveló el veterano periodista.

Lo cierto es que se espera que la empresaria afronte un tratamiento para paliar su padecer, y si bien todavía no hay más detalles, ese se realizaría en la Argentina y con profesionales de la salud locales.