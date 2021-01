La negociación secreta de Meghan y Harry con la Reina que enfurece a William

A comienzos del 2020, el príncipe Harry y su mujer, Meghan Markle, anunciaron públicamente su renuncia a la Familia Real británica. Desde entonces, los duques de Sussex intentaron rehacer sus vidas en Canadá, pasaron por Estados Unidos, cumplieron con los últimos pedidos de la Reina, sortearon como pudieron la pandemia de coronavirus y, de acuerdo a la prensa británica, atravesaron una dura crisis matrimonial.

Pero en los últimos días todo cambió en la familia real: el hijo menor de Lady Di inició una negociación secreta con su abuela, la Reina Isabel II, para regresar a la realeza, aunque con algunas condiciones. Los duques de Sussex buscan una extensión de su acuerdo con Megxit antes de que se cumpla un año de su renuncia real, la cual se confirmó oficialmente el pasado 31 de marzo y se anunció el 8 de enero.

Esta nueva propuesta surge después de no poder lanzar sus plataformas debido a la pandemia de coronavirus (COVID-19), informó el real Russell Myers. En breve, la pareja regresará a Reino Unido -sumido en una crisis a raíz del nuevo brote de coronavirus causado por la nueva cepa- para negociar su regreso a la familia real.

Cabe recordar que al renunciar a la corona, Harry y Meghan perdieron sus títulos de nobleza, razón por la cual dejaron de utilizar el nombre de Su Alteza Real (His/Her Royal Highness) dado que ya no eran miembros activos de la familia real. A su vez, la pareja dejó de percibir fondos públicos del presupuesto soberano que distribuye la reina Isabel II, se apartó de los compromisos reales, incluidos actos militares, y dejó de representar a la monarca.

Harry perdió además el título de capitán general de los Reales Infantes de Marina que recibió de su abuelo, el príncipe Felipe, quien lo ostentó de 1953 a 2017, y dejó de ser comandante de honor de las Fuerzas Aéreas Reales. También renunció a su papel como embajador de la juventud de la Mancomunidad de Naciones (Commonwealth).

En aquella oportunidad, el príncipe y su esposa habían expresado su deseo de devolver los fondos públicos de la llamada Sovereign Grant o subvención soberana que utilizaron para reformar su mansión de Frogmore Cottage, en los terrenos del castillo de Windsor, a las afueras de Londres. Pero a pesar de su renuncia, siguieron siendo los duques de Sussex, título que recibieron de parte de la reina el día de su boda, el 18 de mayo de 2018.

Como duques de Sussex, la pareja pudo mantener sus patrocinios privados a organizaciones y proyectos sociales que apadrinaron hasta ahora, 14 en el caso de Harry y cuatro en el caso de Meghan. Si bien ya no recibieron fondos públicos, el príncipe Carlos de Inglaterra, padre de Harry, continuó ofreciéndoles apoyo financiero privado, según había declarado una fuente de la Corona meses atrás.

Aunque no pudieron seguir representando formalmente a la reina, la pareja dejó claro que siempre respetarán los valores de Su Majestad. En ese sentido, vale aclarar que Harry siguió siendo príncipe, porque lo es de nacimiento, y mantuvo su sexta posición en la línea de sucesión al trono. El príncipe tenía -también de nacimiento- el derecho al título de Su Alteza Real, el cual reciben los príncipes y princesas herederos al trono, el cual se restaurara cuan vuelva a su estado de monarca.

En la monarquía británica, los títulos son dados a los miembros de la familia real, ya sea por herencia o por matrimonio. Su Majestad es el título de la reina Isabel II, mientras que su esposo Felipe ostenta el de Su Alteza Real, el duque de Edimburgo. Harry y Meghan habían abandonado sus estilos de HRH para buscar su independencia económica en Estados Unidos y vivir una vida libre de restricciones reales junto a su hijo Archie, de 19 meses.

Myers declaró a Nine Honey que el duque negociará un "mejor trato" para él y Meghan porque no pudieron despegar este año. "Creo que están esperando una renegociación de su trato. Fue algo importante a principios de año cuando negociaron el acuerdo con Megxit. Querían un pie adentro, un pie fuera de la familia real. No estaban contentos con la forma en que los estaban tratando", señalaron.

Y agregaron: "Pero también querían ganar miles de millones y miles de millones de dólares, parecería crear una plataforma diferente para ellos en Netflix y Spotify. Solo querían crear una esfera completamente nueva en lo que significaba ser un miembro de la realeza. Creo que Harry volverá al Reino Unido e intentará negociar un mejor trato para él y Meghan porque realmente no han despegado debido al coronavirus".

Si bien el príncipe no lamenta su decisión de apartarse de la Familia Real, lo cierto es que extraña su carrera militar y sufre el duro aislamiento al que su esposa y él fueron sometidos por parte de los principales miembros de la Corona. "Al principio le costó su nueva vida, pero ahora está encantado. Le gustaría poder seguir formando parte de la Corona, pero con ciertas condiciones", había revelado a la prensa inglesa Andrew Morton, biógrafo real.