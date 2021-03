La "Negra" Vernaci y un durísimo descargo contra Mario Pergolini por el "Granados-Gate"

Elizabeth “La Negra” Vernaci hace tiempo que tiene en la mira a Mario Pergolini por lo que fue su salida de Rock & Pop en 2014 y ahora no dudo en salir a bancar a quien fue compañero suyo en radio Migue Granados, quien está envuelto en un problema legal con el dueño de Vorterix.

El humorista no continuó en la señal con su ciclo “Ultimos Cartuchos” y, según él mismo contó, no tenía acordado dentro de su contrato la posibilidad de que se transmitieran repeticiones. Enterado de esto, utilizó las redes sociales para hacer visible su descargó.

En ese contexto, Vernaci disparó munición pesada contra Pergolini luego de que su compañero de programa, el humorista Humberto Tortonese, llevó el tema en la mesa. “¡No lo repitan más a Migue!”, exclamó Tortonese, refiriéndose a las quejas de Granados contra su antigua radio, por las repeticiones de varias emisiones de Últimos cartuchos, a lo que la conductora agregó: “¡Pagale a Migue Granados!”.

Luego, Vernaci siguió con lo que para ella era el motivo detrás de toda la situación. “Lo que pasa es que a Mario ahí le agarra el coso de los celos. Vio que Migue tenía futuro ahí, que hacían un programa de la con... de la lora con Martín Garabal, con la hermana de él también que me encanta, Victoria Garabal, y cuando encontrás a alguien que hace realmente algo bueno, lo matás”, dedujo Vernaci. Por último, la locutora opinó que, de todas formas, la salida de Vorterix no va a interrumpir el ascenso del dúo.

"Hay un momento en la carrera de uno que debe ser una mierda y que, por suerte, a nosotros todavía no nos pasó, que es cuando la gente no te elige. Es así, tenés que hacer otra cosa y no matar los que están siendo elegidos porque la vida sigue sin vos”, agregó.

Pero las críticas hacia el vicepresidente de Boca no quedaron ahí. Es que también hablaron de las revelaciones que hizo en un podcast Gustavo Olmedo, en donde contaba las maniobras que realizó Pergolini en Rock & Pop para debilitar la programación sabiendo que tenía pensado lanzar Vorterix en breve. “Es un arrepentido que se portó como el orto con cada uno”, disparó Vernaci.

La locutora, luego continuó atacando a Olmedo, a quien se refirió como “el depresivo que no puede dormir” y agregó: “Chicos, por favor, dignidad. Yo creo que lo último que nos queda tener en la vida es dignidad”. Tortonese se sumó al pedido y juntos corearon “dignidad” intercalando aplausos. “Es algo que no se compra. Se tiene o no se tiene”, sentenció la conductora.

Vernaci, luego, volvió a caerle a Pergolini. “Mario duerme lo más bien, él re duerme. Primero pagaste un montón de plata a otra persona para que haga el trabajo sucio, ¿por qué vas a dormir mal vos? Duerme mal el que por plata tiene que decirle a compañeros y amigos ‘te tenés que ir’”, deslizó.