La noticia que te alegra el fin de semana largo: confirmaron el romance de Majo Martino y Locho Loccisano

Hay novedades que pueden alegrar a la mayoría del país. Esta no es una de ellas. Pero no importa. Hace pocas horas, confirmaron el romance de Majo Martino y Locho Loccisano. Si Moria Casán estuviera leyendo esta línea se preguntaría, casi a los gritos, mientras hace montoncito con los dedos de una mano: “¿Quiénes son?”.

Majo y Locho, cuyo verdadero nombre es Lucas, formaron parte del reality de El Trece, denominado El Hotel de los famosos. Al parecer, alguna falla de producción hubo si se relaciona a los participantes contratados con la última palabra del nombre del programa. Pero eso será un tema a tratar en otra nota.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

Lo importante es que tras el final de las grabaciones (el programa sigue el aire), la parejita vive un apasionado momento. La noticia fue confirmada por Estefanía Berardi, panelista de Mañanísima, con Carmen Barbieri, y de LAM, con Ángel de Brito, aunque más conocida por ser la nueva enemiga de Yani Latorre.

¿Qué es lo que contó Berardi? “Pampito (su compañero de programa) dijo que hubo una juntada, que se vieron, yo empecé a investigar qué tipo de encuentro fue y confirmé que están saliendo Majo y Locho”. Y completó: “Esa cena fue en la casa de ella, pidieron una comida pero se vieron en ambas casas. Él está perdidamente enamorado. Yo lo conozco y es un tierno total”.

Luego, Berardi reconfirmó que hubo varios encuentros, incluso uno en la casa de los papás de Locho, ya que a sus 27 años todavía no vive solo. “Ya hubo varias citas, no fue solo una y fueron a ambas casas, ella fue a la de él y él a la de ella. Locho creo que vive en la casa de los padres pero es una casa bastante grande donde no te cruzas”, relató.

En tanto, sobre el secreto del noviazgo, Estefi explicó: “No se pueden mostrar por contrato pero él se muere por ella”. Por otra parte, en el programa de De Brito afirmaron: “Él tenía una amigovia que lo estaba esperando a la salida del reality. Ahora va a tener que hacerse cargo de romper la relación”.

Para los fanáticos de Locho (sí, tiene fanáticos) sería una alegría absoluta si el romance es confirmado por los protagonistas. Durante su estadía en el hotel, ambos se mostraron siempre muy unidos, se dieron cariño y cuando ella fue eliminada del programa, él se acercó y la besó en la boca.

En junio, cuando fue eliminada del reality, Majo afirmó en una entrevista: "El programa despertó mucho amor y odio. Es Locho frente el resto. Yo estuve muy cerca de él. Eran ellos en contra nuestro. Eso se sentía mal. No por eso avalo las respuestas de odio a los participantes”.

Luego de recordar el bulying al que era sometido su ahora nuevo novio, Martino contó: “Locho ahí adentro la pasaba muy mal. Yo la pasaba muy mal. Nos conteníamos mutuamente… En un reality necesitas un hombro para apoyarte. Todo es hostil".

Sobre los amores de Majo poco se sabe. Hace unos años, los rumores sobre un romance con Karina Jelinek cobraron fuerza en todas la redacciones de Buenos Aires y Miami. Es que la modelo y la ex productora de ShowMatch habían sido vistas a los besos en una playa de La Florida. De hecho, un paparazzi las captó en sugestivas poses mientras descansaban. Luego ellas mismas subieron fotos a los besos en las redes. Después desmintieron cualquier situación.

Pero con quien sí vivió un apasionado affaire fue con el uruguayo Fer Vázquez, creador de Márama y Rombai. Cuando el cantante tuvo una breve participación por el Bailando por un sueño, Martino lo conquistó a los pocos días. Dicen que durante esas semanas, la parejita no se despegaba ni en los camarines de la productora y que en más de una ocasión debieron subir la música para no escuchar los ruidos que hacían.

Hace pocos meses, Majo habló sobre uno de los tantos hombres que la quiso conquistar. ¿De quién se trataba? La bella morocha dejó enamorado al marido de Pampita, Roberto García Moritán. “Salimos a comer dos veces. Me aburrió. No tiene que ver con la edad pero era más estructurado, estaba como en más postura de político y no me divirtió". Y finalizó: “Él insistió mucho. Me mandó flores, bombones. Me pareció muy dulce, divino... pero mucho evento público. Me invitó a cenar con amigos y a un casamiento afuera (del país) y yo le dije '¿no nos dimos ni un beso y voy a tener que dormir con vos? No da'”.