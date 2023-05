La novia de Alfa de Gran Hermano se lanzó como precandidata de Milei: “Hay que reprimir”

Hace unas semanas, Walter Santiago, el polémico participante de Gran Hermano más conocido como Alfa, dejó la casa del reality y aprovechó de las mieles de la fama. Lo primero que hizo fue conseguir una novia. Lo llamativo fue la diferencia de edad entre ambos porque ella podría ser la nieta y hasta la bisnieta. La joven en cuestión se llama Delfina Wagner, tiene 19 años y es libertaria.

Tanto es así que ahora, y aprovechando de cierta popularidad, le dio inicio a su carrera política. Por eso se transformó en precandidata a legisladora porteña por la Libertad Avanza, el partido de Javier Milei, en donde hace militancia virtual a través de sus redes sociales.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

Con el objetivo de ganar seguidores y también votos, lo primero que hizo fue lanzar un video en el que anunciaba su lanzamiento y también uno de los proyectos que presentaría en la Legislatura. Por supuesto, lo hizo para llamar la atención y generar mucha polémica.

El video comienza así: “Otro día en la Ciudad de Buenos Aires, y por ende, otro piquete obstruyendo las calles e impidiendo a los porteños llegar a tiempo a sus trabajos, a sus clases y a sus turnos médicos”. De inmediato arranca con un discurso agresivo vinculado a sus ideas.

“Mi primera propuesta como candidata es habilitar a la policía a reprimir los piquetes, que no dejen un carril libre sin necesidad de que estén incurriendo en violencia, y por el solo hecho de estar limitando el derecho al libre tránsito de los demás ciudadanos. ¡Basta de vagancia! Los derechos de uno terminan donde empiezan los derechos del otro. Y reprimir las manifestaciones que obstruyan el derecho al libre tránsito de lo demás, es también una acción democrática”, afirma en pocos minutos en el video publicado en sus redes.

Tras la publicación, varios usuarios la liquidaron y le dedicaron frases como Una vieja facha de 19 años”. Entonces, su novio sexagenario, al leer eso, le respondió a dicho seguidor: “Prefiero una facha de 19 que respeta mis derechos y no una vieja zurda que me roba”. Hace un tiempo, el ex participante contó sobre su relación: “Digamos que estoy comenzando una relación con Delfina, que es increíble. Es súper compañera, súper cariñosa… Tiene valores de los que es difícil encontrar. No le pongamos rótulos, pero digamos que sí, que estoy con ella".