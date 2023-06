La novia de Alfa se enojó con las fans de Gran Hermano: "Está lleno de put..."

Si había un lugar en donde podía encontrar su espacio Walter "Alfa" Santiago, el polémico personaje de la última edición de Gran Hermano, era la mesa del no tan renovado Polémica en el Bar, el programa que ahora conduce Marcela Tinayre y en donde el sexagenario se sumó en este nuevo formato con una mujer al frente.

Desde que llegó allí, con todo su arsenal de anécdotas cholulas, el ex GH tuvo espacio para destacarse, en un producto histórico de la televisión argentina, que parece que se hubiera realizado para él exclusivamente. Es tanta la popularidad que allí canaliza, que el último jueves fue acompañado por su novia, la influencer Delfina Wagner, 40 años menor, pero con los pensamientos e ideas de las personas de antes como su pareja. Allí, la libertaria defensora de Javier Milei y precandidata a legisladora porteña por su espacio, se refirió a las mujeres que lo acosan, y puso el grito en el cielo ante tanto coqueteo revelado.

Todo comenzó cuando Alfa contó que tiene amigas que le ponen en sus redes sociales "qué lindo que sos, sos un bombón, te amo". "¿Eso te dicen tus amigas?", le preguntó la conductora, justo antes de que Flavio Mendoza lo acusara sin piedad ni vueltas por lo que estaba relatando: "está tu novia, maleducado". Entonces, sus compañeros remarcaron que la joven se había parado de su asiento, detrás de las cámaras.

"Perdés lo de caballero cuando hacés esas cosas", precisó el bailarín y coreógrafo. "Pero son amigas. Hay que separar amistad de relación o noviazgo", se excusó el hermanito. "Lo dijiste con una cara de degenerado", agregó Mendoza, en un estado insistente. Enseguida, su acusación fue apuntalada por Tinayre. "Sí, con cara de calentón", indicó la hija de Mirtha Legrand.

"Mirá cómo te ponés colorado", empezó Flavio. "Ustedes ven lo que quieren ver, y ahora quieren que ella se enoje", se excusó Alfa. Eso motivó que le pasen el micrófono para que haga un descargo, la novia 40 años menor que tiene el sexagenario. "Por favor, seguí defendiendo a la trola esa enfrente mío", disparó sin vacilaciones Wagner.

"Si yo no la conozco", aseguró Alfa. "Yo te acabo de escuchar 'las amiguitas que dicen te amo', ¿quién?", inquirió la joven. "No sé, en Instagram, un montón de minas", explicó Santiago. "¿Quién? Dame nombres", insistió la chica. "Después hacemos una revisadita y si no te acordás yo me fijo", agregó.

Enseguida la conductora intentó bajar la tensión y le preguntó a Delfina si le revisaba el teléfono, lo que incrementó el enojo hacia su novio. "Una sola vez le revisé y no tuve ganas de saber más", reconoció. El sexagenario, que hizo una experiencia exprés de no decir ilegalidades, luego de que le advirtieran que no podía tratar de "coimero" al presidente Alberto Fernández en vivo para todo el país, salió a tratar de salvar a su novia. "Decí que es broma", le advirtió.

Esta reacción sobresaltó a Tinaye, que defendió a la muchacha. "¿Cómo? No le hagas decir lo que ella quiere", protestó, antes de que Delfina intenté excusarlo y diciendo que su pareja "es un pan de Dios".

"Ahora, hablando de en serio, por Instagram me mandan 500 mensajes por día. No los leo. Beso, beso, gracias, gracias", aseguró Alfa. "Es muy popular. Te juró que la gente piensa que es el Sai Baba", reveló Mendoza, en defensa de su compañero.

"Flavio, me tengo que escapar de la gente corriendo a veces", aprovechó para decir el ex GH. Esta descripción, habilitó a la novia de Alfa para soltar su lengua de dinosaurio y avalar lo que contó su pareja, agregándole una agresión machista y misógina: "Doy fe que se tiene que escapar corriendo, si está lleno de putas".

La actitud no fue reprobada en vivo en el nuevo Polémica en el Bar que conduce una mujer, quien más bien siguió en el tema cuando le preguntó si esto le ocurría antes. "Me pasaba mucho menos", indicó Alfa, siempre agrandando los alcances de su fama.

Los exabruptos de la joven novia del sexagenario son habituales y parte de su corta trayectoria en los medios. Delfina Wagner, seudónimo con el que se popularizó, en realidad es de apellido Meza. La elección del acompañar su nombre con el del compositor alemán de música clásica que compuso "la cabalgata de las Valkirias", pieza que utilizaba para sonorizar los escenarios bélicos el genocida Adolf Hitler, no parece una casualidad.

Entre sus más famosos tuits, están los que criticó Estefi Berardi en sus historias de Instagram, luego de que la novia de Alfa debute en el programa de Ángel de Brito. "La piba que vino hoy a LAM, dice que es fan de Hitler y odia a los judíos. El nivel de mamarracho nunca visto", acusó la panelista.

Los tuits mencionados por esta ex militante del partido nazi que encabeza Alejandro Biondini, y defensora del fascismo cada vez que puede, son realmente estremecedores y dañinos para todo tipo de valor democrático.

"¿Qué diferencia hay entre una pizza y un judío? Que la pizza no grita cuando la metés al horno", escribió la chica en su Twitter. "¿Qué cae más rápido, un negro o un judío? Un negro porque la mierda pesa más que la ceniza", tiró en el siguiente. Lejos de poder ser interpretado como un humor posible, son actos de discriminación racial y religiosa, que deberían darle vergüenza a quienes la ponen frente a un medio de difusión de alcance masivo.