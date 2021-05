La nueva Fake News de Eduardo Feinmann: "Le pido mil disculpas al presidente"

Eduardo Feinmann fue el gran foco de las críticas este martes, luego de que acusara al presidente Alberto Fernández de no respetar los protocolos vigentes en medio de la pandemia del coronavirus. “Por eso hay que cerrar los colegios y a partir de las 20, todos en casa. No hay que juntarse y además hay que usar barbijo, (procurar) el distanciamiento, lavarse las manos y ventilar”, lanzó el periodista.

Y agregó: “¿Palabra de quién? Del presidente de la República. Haz lo que yo digo pero no lo que yo hago. Es indignante, porque gobiernan con el ejemplo”. Para justificar su contundente crítica, el conductor le pidió a la producción que mostrara al aire una foto en la que se lo ve al presidente en la cabina de un avión, rodeado de pilotos y sin barbijo. Sin embargo, lo que no tuvo en cuenta Feinmann es que la postal fue tomada durante una época previa a la pandemia, es decir, en 2019.

A partir de este error, las redes sociales se hicieron rápidamente eco de la "fake news" y apuntaron contra e periodista, señalando que efectivamente la foto fue tomada durante un viaje presidencial, pero de 2019. Fue por esta razón que este mismo martes, el conductor de LN+ tuvo que salir a pedir públicamente disculpar por sus error. “Ayer mostré esta foto. Era del 2019. No era del actual viaje presidencial", aclaró.

Y en medio de este contexto de repudio y críticas, sumó: "Pido mil disculpas a los pilotos de Aerolíneas Argentinas y al Presidente @alferdez”. Claro está, el error ya había sido cometido y fueron muchos los que decidieron cruzar a Feinmann por la información falsa que había arrojado al aire. "El que veía esto ¿cómo no puede creer que es viejo? Como lo era. La foto era de antes de la pandemia", sostuvo, por ejemplo, Víctor Hugo Morales.

Ya recuperado del COVID-19, el periodista resaltó en su programa La Mañana, de AM750 que es "maravilloso pensar distinto, argumento contra argumento, pero no esa basura de periodismo". Raúl Kollman, panelista de Intratables (América TV), escribió desde su cuenta de Twitter: “Me dicen los pilotos que la foto es de 2019”, mientras que Diego Brancatelli aprovechó la oportunidad para apuntar de manera contundente contra su ex compañero. “Feikman”, expresó.

Vale destacar que esta no es la primera vez que Feinmann recurre a una fake news: el pasado 1° de mayo retuiteó un mensaje que creyó que era de Lucas Grimson, el joven funcionario del Ministerio de Salud que cobró popularidad por hablar de "les pibis" en una conferencia.

Aquella publicación del supuesto funcionario decía: "Me parece muy necesaria la idea de centralizar el poder en el presidente, no solo porque quedó demostrado lo que es que la oposición de Larreta tenga poder, si no porque en el marco de una pandemia mundial no podemos permitir la flexibilidad institucional". Esto fue aprovechado por Feinmann para retuitear y responder: "¿Les pibis es fanático de las dictaduras?".

Poco después al notar que se había equivocado y al darse cuenta que se trataba de una cuenta falsa, el periodista borró el tuit, pero aquella vez no salió a disculparse. En 2019, por dar otro ejemplo, leyó al aire un fragmento de un libro sobre una supuesta declaración de Cristina Kirchner, diciendo que era del libro "Sinceramente", pero al final se trataba de una parodia.