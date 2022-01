La nueva fortaleza de Messi en Rosario: tiene más de 20 cuartos y cochera para 15 autos

El delantero del PSG y capitán de la selección argentina, Lionel Messi, ya abandonó el país luego de haber recibido el alta después de dar positivo en el test de Covid-19. Por fuera de toda la novela que protagonizó, y que todavía sigue con su club, lo cierto es que uno de los detalles que llamó la atención fue el exclusivo country en donde está su recientemente estrenada casa, o mansión, mejor conocida como “La Fortaleza” de Rosario.

Messi, junto su familia, hace tres años comenzó a construir su casa en el country “Funes Hills Miraflores”, ubicado en la localidad de Funes a quince kilómetros de Rosario. El barrio privado tiene grandes espacios verdes, cancha de fútbol, dos canchas de tenis, Club House con restaurant, quincho con parrillas, pileta y seguridad las 24 horas.

Además cuenta con un amplio boulevard central que nace en el ingreso, que divide en dos el country que tiene 308 lotes de los cuales 3 son propiedad de Messi. Si, su casa está construida sobre tres de los 308 lotes y es la más grande de todo el country. Y sobre eso dio detalles recientemente el periodista Guido Zaffora en América Tv.

“Esta casa la están construyendo hace tres años, y es tan grande que les cuesta terminara incluso con tanto tiempo para hacerla”, arrancó el periodista que precisó que “está ubicada en una localidad que se llama Funes, a las afueras de Rosario y donde tienen sus residencias las personas más acaudaladas de la ciudad. Incluso, está en el corazón del barrio Kentucky, que es por lejos el más caro de todo Rosario”.

Pero no sólo eso. Zaffora además relató que la construcción, de la cual no especificó la cantidad de metros cuadrados, cuenta con entre 20 y 25 ambientes. “Es una para cada día de la semana. Se llama la Fortaleza, y hay una parte de la casa que todavía no está habitable. La pileta es hermosas y tiene un montón de inflables para que jueguen los hijos de Leo”, agregó.

También precisó que tiene cine, gimnasio y una cochera subterránea en la que entran 15 autos. “Si quieren hacer una reunión con mucha gente, lo pueden hacer. Es como la baticueva de Messi. La casa se divide en 3. Una es exclusivamente para huéspedes, y nadie te ve. La parte de arriba es todo un playroom para los chicos de Messi, sus primos y sus amiguitos”, contó.

Y cerró: “El que estuvo a cargo toda la obra es Jorge Messi, el papá de Leo. El balcón de la vecina daba a la pileta de los Messi. La vecina pidió mucho dinero y el papá de Leo plantó tres alámos para que no se pudiera ver. Está frente al golf, cuando entrás hay una gigantografía de él con la camiseta argentina, y cuesta 4 millones de dólares”.