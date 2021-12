La nueva marca de maquillajes de Wanda, el apoyo de Icardi y su proyecto en TV: “En 2022 voy a grabar mi reality”

En las últimas semanas Wanda Nara estuvo en boca de todos. Tras el escándalo que protagonizó junto a su marido Mauro Icardi y Eugenia Suárez por el affaire en París, la mediática volvió a cobrar la misma relevancia que hace muchos años, cuando era una incipiente vedette de Argentina. Pero eso ha quedado atrás.

Ahora Wanda llegó al país con otro objetivo: mostrar su rol de empresaria. De hecho, en la tarde del jueve inauguró su local de maquillajes (acompañada por su hermana Zaira) llamado Wanda Nara Cosmetics. El mismo está ubicado en el Shopping Abasto, donde brindó una conferencia de prensa y dijo: “Es un sueño hecho realidad”.

Al ser consultada sobre su vuelta al país después de mucho tiempo, Wanda afirmó: “Para mí es súper emocionante estar en Argentina y poder cumplir el sueño de abrir un local en el país. Para mí volver al país es estar en casa otra vez. Para mí aterrizar en Ezeiza es llegar a casa”.

Y agregó: “Y trato de inculcarle a mis hijos eso que siento yo cuando llego acá y eso se puede ver en ellos. Eso me emociona. Cuando empiezan a mirar que se acercan a Buenos Aires y que pueden hablar en castellano. Sienten el amor en Argentina como si hubiesen nacido acá”.

Enseguida detalló que se quedará hasta el 26 o 27 de diciembre en Buenos Aires. “Nos vamos a quedar para Navidad. En el PSG todavía no tienen permiso para irse. Así que si eso no pasa, nos volveremos a París para pasar fin de año allá. Pero para mí, la Navidad es la fiesta más importante de todas y es en familia”, explicó.



Luego de contar sobre las bondades de su nueva marca de maquillajes, Nara contó sobre el apoyo de Icardi en lo relacionado a su nuevo rol como empresaria: “Le divirtió mucho el primer día porque yo le contaba y le hablaba sobre el maquillaje. A él le gustó mucho que hicimos un labial que es intransferible. Me acuerdo el primer día que estábamos en mi casa con todas las computadoras, con Zoom con Zaira, con mi mamá allá y Mauro vio una planilla con las ventas y me dijo: ‘h, no es una tontería’. Ahí empezó a ver las ventas y habíamos planeado una producción para seis meses y se nos agotó esta misma noche. Ahí se vio que era serio y era un negocio importante”.

Por otra parte, dijo que sus hijas Isabella y Francesca estaban entusiasmadas con su nuevo proyecto. En ese punto, Wanda detalló: “Compartimos la pasión del maquillaje con mis hijas. Somos fanáticas. Cuando arrancamos a ver las muestras, un día me llegó la caja de Argentina con los labiales, era la primera muestra. Yo llegué a casa y veo que estaban rotos. Las nenas habían abierto la caja, me habían destruido varios porque estaban emocionadas por maquillarse. Nos han pasado cosas raras”.

Y contó otra anécdota vinculado a los accidentados inicios de su nueva empresa: “De hecho, el primer envío se extravió. Me acuerdo que tuve que hacer la primera foto con una de las cajitas, y la tuve que pegar con cinta porque las nenas habían roto todas. Esa cajita me tenía que durar una vida porque para promocionar y de milagro la salvé. Son cosas que quedan como anécdotas de lo que fue el proceso de creación”.

Enseguida, al ser consultado sobre los nuevos proyectos para el año que viene, Nara dijo: “Para el 2022 tengo un montón. No sé si han visto en mi Instagram. No respeto las estrategias de marketing. Vamos a sacar unas líneas de trajes de baño. Y después otras cosas que vamos a ampliar la línea de Wanda Nara Cosmetics”.

En cuanto a la televisión, la esposa de Icardi afirmó: “Tuve un par de propuestas para 2022. Marcelo Tinelli y su alocada idea de traerme al último programa de La Academia y no pude llegar. Aparte eran muchos días y era mi cumpleaños y quería festejarlo en París. Pero siempre la tele argentina es como que me invita a un montón de proyectos. Lamentablemente es difícil por mi familia y por todo lo que tenemos allá”.

Y agregó: “Susana siempre me dice que no se tomaba un avión hacía un montón y estaba toda contracturada. Pero por suerte pudimos hacer algo para la televisión argentina y con ella. Seguramente haga algo para alguna plataforma”.

Finalmente, dio una primicia sobre lo que hará en los próximos meses para la TV argentina: “Hay una propuesta muy interesante de un documental y también hay algo para hacer mi reality. Voy a grabar mi reality. Seguramente lo haga porque me gusta la idea”.