La nueva TV y el valor de las redes sociales: "Kwai es el futuro de lo que eran las ficciones en televisión"

La pandemia del coronavirus obligó a un gran número de productoras y artistas a salir de su zona de confort y apostar a plataformas nuevas para subsistir. Así fue como productores, músicos, actores y humoristas, entre otros, acudieron a las redes sociales, a plataformas de streaming y a diversas herramientas 2.0 para no perder el contacto con el público y, además, combatir la aguda crisis laboral que acrecentó la cuarentena.

Actualmente la situación ya está regularizada en el país -la circulación, las actividades gastronómicas y culturales se normalizaron a pesar de la aparición de distintas variantes del COVID-19-, pero Nicolás Estigarribia y Miguel Wiernes, a sus 25 y 28 años, decidieron apostar fuerte a la plataforma furor de la actualidad: Kwai. Allí producen una serie de microficciones de poco más de un minuto que abordan diversas temáticas, estilos y géneros audiovisuales. "Es el futuro de lo que eran las ficciones en televisión. Esto es algo que en la carrera de audiovisuales no se estudia, no te enseñan cómo ver o hacer que un video tan corto cuente una historia", le cuenta Wiernes a BigBang.

En sus inicios eran poco más de tres personas, pero luego de embarcarse en Kwai su equipo de trabajo aumentó drásticamente. "Hoy en día somos más de 70 personas trabajando en las microficciones en Kwai. Tenemos casi 6 guionistas, 4 equipos de rodaje con su director y productores y 6 editores trabajando full time con un coordinador y un productor. Empezamos siendo 3 y ahora somos 70 trabajando en Buenos Aires y 60 en Carlos Paz", señalaron. De esta manera, contrataron actores, cámaras, guionistas e incursionaron TeleKwai, el segmento dentro de la aplicación donde se cuentan historias cortas en menos de un minuto y que ellos definen como la nueva televisión.

En un solo año, contrataron a grandes actores, como por ejemplo Claribel Medina, Aníbal Pachano y Pablo Alarcón, para que incursionen en esta plataforma 2.0. Las historias que se cuentan giran en torno a lo cotidiano: dramas y comedias sobre situaciones que nos suceden a todos, como amistades, parejas, trabajo, familia, infidelidades, violencia de género, bullying o relaciones tóxicas. “Sabemos que los videos cortos son el nuevo tipo de entretenimiento. Las personas ya no miran mucha televisión, todo lo consumen desde el celular. Las microficciones se adaptan a la perfección con este nuevo interés que tienen los usuarios", remarcan.

Nicolás Estigarribia y Miguel Wiernes.

A pesar de sus cortas edades, ambos son los fundadores de We Latinoamérica Entertainment, la productora que nació en el año 2020 y que actualmente produce la obra protagonizada por Aníbal Pachano en Villa Carlos Paz: Así vuelvo. Dicho espectáculo fue el segundo más premiado en la temporada de verano, ganando 6 estatuillas de sus 14 nominaciones, ya que se destacó en las categorías de Mejor Vestuario; Mejor cuerpo de baile; Marcela Wonder como Mejor cantante femenina; Ignacio “Nacho” Pérez Cortés como Mejor cantante masculino; Yanina Muzyka y Emanuel Casal recibieron el premio como Mejor pareja de baile, y Pachano se llevó el premio Carlos 2022 Consagración.

Si bien se mostraron conformes con la cantidad de premios que ganó la obra, les quedó la espina de no haber conseguido la estatuilla a "mejor producción". "Fuimos la segunda obra más premiada en Villa Carlos Paz, pero obviamente que queríamos el premio de mejor producción. De todas formas, Así vuelvo es el mejor espectáculo que hay en Carlos Paz y te lo puede decir realmente cada persona que fue a ver todos los espectáculos", sostuvo Wiernes, a lo que Estigarribia agregó: "Fue nuestro primer año, tuvimos 16 nominaciones y ganamos 7 premios, estamos contentos por eso también".

La entrevista completa a Nicolás Estigarribia y Miguel Wiernes

-A pesar de sus cortas edades, ya producen a artistas de gran nivel. ¿Cómo se conocieron y cómo fueron sus primeros pasos en el mundo del espectáculo?

- Nicolás: Con Migue venimos laburando hace años, siempre a la par con otros espectáculos, influencers y artistas musicales. Ya nos conocíamos hace rato y decidimos armar lo que es WE cuando se nos presentó lo de Aníbal mediante otro amigo que nos presentó el proyecto.

Yo tenía mi productora y Migue la suya, pero nos surgió un proyecto con influencers y decidimos armar WE. En realidad, siempre aparecía WE -la productora que armamos juntos, mi productora y la de él-, por eso decidimos centralizar todo en una sola. Ahí empezó todo porque cada uno tenía su productora, pero si estábamos trabajando a la par ¿por qué seguir trabajando con dos nombres distintos y no armar uno solo como sociedad?

- Miguel: Era una apuesta arriesgada fundar una nueva productora en pandemia, pero era mejor unir fuerzas y empezar a que cada uno lo haga por su lado. Veníamos de la pandemia, que fue un desastre para todos a nivel laboral, y empezamos con proyectos nuevos.

Se dio que la mejor opción era trabajar en conjunto y de igual manera, esto empezó cuando no había espectáculos. Por eso empezamos a trabajar en la parte de redes con campañas de influencers, a trabajar con Kwai y otros proyectos comerciales con influencers. Y cuando empezó a reactivarse la actividad de espectáculos, volvimos a lo que realmente nos gusta. Empezamos con un objetivo chico o simplemente pasar el momento que veníamos sin trabajo y tomó una dimensión que no pensábamos ni planificábamos. Empezamos en diciembre siendo tres personas, en enero ya éramos 10 y en abril ya éramos más de 50.

-¿Cómo incursionaron en Kwai y de qué tratan estás microficciones que protagonizan?

- Miguel: Hoy Kwai es una aplicación de videos cortos, similar a TikTok, y creo que es el futuro del consumo de ficciones y de contenidos. Por algo los chicos apuestan a esto en Latinoamérica. Esto lo empezamos en abril y fue un desafío muy grande. Fue literal un 20 de marzo que nos contaron del proyecto y el 1° de abril teníamos que estar subiendo videos.

Esto es algo que en la carrera de audiovisuales no se estudia, no te enseñan a cómo ver o hacer que un video tan corto cuente una historia. Fue un gran desafío meternos en esta fórmula de contar una historia en un minuto. Es como una fórmula china, ellos te saben decir en qué segundo es el giro de la historia, en cual aparecen los puntos de interés y el desenlace. Fue muy divertido y copado el proceso porque era conocer una nueva forma de contar que no estaba explotada y era desconocida. A nivel Latinoamérica somos 40 empresas dedicadas a esto y nosotros somos la más grandes en LATAM. La diferencia de lo que es el teatro y esto es que la reacción la ves después de que hiciste el producto. Video a video vas viendo cómo reacciona el público y este año vamos a triplicar el equipo para que esto crezca.

Vamos a abrir algo en Colombia con artistas colombianos y hoy en día somos más de 70 personas trabajando en las microficciones en Kwai y queremos apostar mucho más. Es el futuro de lo que era las ficciones en televisión. Las ficciones dependen de la respuesta del público, de las reproducciones. Nosotros por mes tenemos más de 100 millones de visualizaciones con la agencia y cobramos a partir de eso. A más vistas se cobra más. Cada video tienen alrededor de un millón de vistas y subimos dos o tres videos diarios. Tenemos casi 6 guionistas, 4 equipos de rodaje con su director y productores y 6 editores trabajando full time con un coordinador y un productor. Empezamos siendo 3 y ahora somos 70 trabajando en Buenos Aires y 60 en Carlos Paz.

-¿Estas plataformas van a ir apartando a la televisión?

-Miguel: Creemos que las redes sociales son el futuro y que todo pasa por ahí. Hoy todo se comunica por ahí. Nosotros hacemos espectáculos y lo comunicamos por redes sociales. Hacemos lanzamiento de música y hacemos campañas en TikTok o en Instagram. Es la nueva comunicación para todo tipo de público. Mi mamá consume Kwai, mi abuela Facebook y mi primo Instagram. Para cada edad hay un tipo de consumo y se pueden llegar a todos a través de las redes sociales.

Sabemos que los videos cortos son el nuevo tipo de entretenimiento. Las personas ya no miran mucha televisión, todo lo consumen desde el celular. Las microficciones se adaptan a la perfección con este nuevo interés que tienen los usuarios. El hecho de que las historias sean cortas logra que los contenidos los atrapen más.

-¿Cómo viene siendo la temporada en Villa Carlos Paz?

- Nicolás: Nosotros estamos produciendo la obra "Así vuelvo" con Aníbal Pachano y venimos de unos días medios complicados. Lo que es enero nos arruinó a todos los productores acá en Villa Carlos Paz. Fueron 15 días prácticamente perdidos, del 1 al 15 de enero, que nos afectó a todos con esto de la variante y el coronavirus. No estaba en los planes de nadie. Esas dos primeras semanas las tuvimos que remar demasiado, no era como esperábamos, pero fueron buenos días. Recién ahora estamos empezando a repuntar mucho más. Obviamente, capaz no era lo que esperábamos o planificábamos, pero pudimos sortearlo.

- Miguel: Yo creo que fue más la comunicación que lo que realmente pasaba acá en Carlos Paz. Eso asustó a todo el mundo. Cuando planificás una temporada, planificás lo que es la ganancia y la pérdida en general. Si vamos a números concretos de productora, no se remonta. pero si tomamos lo que es público y consumo, es mucho mejor.

-¿Cómo surgió la posibilidad de producir el último espectáculo que tendrá a Aníbal Pachano sobre un escenario?

- Nicolás: En julio había agarrado otros trabajos distintos a la productora, me cruce con un compañero con el que habíamos cursado producción en 2015 y entre charla y charla, me comentó sobre el proyecto de Aníbal. Entonces le dije, convencido de una, que lo hiciéramos, que me interesaba. Por un lado quería trabajar con Aníbal porque fue el protagonista del primer espectáculo que fui a ver y unas semanas antes, le había dicho a Migue de armar un musical del estilo de Aníbal. Un mes después, nos llegó esta propuesta. Nos juntamos con Aníbal, ahí lo conocimos, escuchamos su propuesta que ya tenía armada, quería hacer algo más audiovisual, y surgió lo del verano.

- Miguel: Lo que quiere hacer Aníbal ahora es una especie de biopic o miniserie de su vida. De ahí nace este proyecto y la obra. Uno de los puntos principales o que coincidimos con Aníbal fue la de darle la oportunidad a los jóvenes. Nos dijo que si él hacía algo, quería mostrar a los nuevos talentos, a la nueva generación de artistas. Nosotros desde WE apostamos por lo mismo. Nosotros somos pendejos a los que les han cerrado las puertas en un montón de lados y abierto en otros, pero es difícil siendo chico hacer un Gran Rex. Te preguntan qué hiciste, qué haces o quién pone la plata por el simple hecho de que te ven joven. Con Aníbal apostamos a los productores jóvenes y nuevos talentos.

-Estuvieron nominamos como mejor producción para los premios Carlos 2022. ¿Hubo decepción por no haber logrado la estatuilla o están conformes con los premios que ganó la obra?

- Miguel: Fuimos la segunda obra más premiada en Villa Carlos Paz, pero obviamente que queríamos el premio de mejor producción. De todas formas, Así vuelvo es el mejor espectáculo que hay en Carlos Paz y te lo puede decir realmente cada persona que fue a ver todos los espectáculos.

- Nicolás: Fue nuestro primer año, tuvimos 16 nominaciones y ganamos 7 premios, estamos contentos por eso también.