La (nueva) venganza de la "China" contra Vicuña por las críticas a su maternidad

Las redes sociales estallaron el sábado por la tarde, después de que Carolina "Pampita" Ardohain y Benjamín Vicuña publicaran un sinfín de fotos y videos del festejo de cumpleaños de Beltrán, su hijo menor. La chicana a la "China" Suárez y la filosa venganza de la ex Argentina, tierra de amor y venganza.

"Empezando los festejos. Se vienen tus diez años, Beltrán", le dedicó el chileno a su hijo, quien cumplirá recién el miércoles, pero tuvo su festejo anticipado junto a sus amigos y compañeros de colegio. Del festejo participaron tanto Roberto García Moritán (actual marido de la modelo), como Eli Sulichin, la empresaria con la que Vicuña comenzó a salir luego de separarse de la "China".

A diferencia de lo que sucedía cuando Suárez estaba en pareja con Vicuña, Eli no sólo participó del festejo, sino que además se compartieron fotos y videos en los que se la podía ver en el mismo. Cabe recordar que "Pampita" llegó incluso a pixelar a la "China" en el reality con el que mostró cómo fue el nacimiento de su hija, Ana.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

Horas después de que los seguidores de Suárez interpretaran la difusión de las imágenes como una chicana contra la "China", Eugenia se lookeó y partió rumbo al Luna Park junto a su hija Magnolia.

La hija menor de Vicuña y la "China" disfrutó en primera fila del show del nuevo novio de su madre, el trapero Rusherking. Pero eso no fue todo: Magnolia no sólo se mostró re copada con los temas, sino que además llevó un cartel impreso con una sugestiva cita a una de las canciones del músico: "Qué buena suerte que te cruzaste en mi vida".

Después del show, Suárez dejó a Magnolia al cuidado de su madre y disfrutó de la noche porteña junto a su nuevo novio, quien celebró con todo su primer Luna Park. Como era de esperarse, la actriz volvió a recibir fuertes críticas (bastante machistas) por haber salido a bailar.

Al día siguiente, la actriz pasó el día junto a Rusherking, amigos y sus hijos. No dudó a la hora de compartir los videos del domingo en familia, en clara respuesta a las críticas que había recibido la noche anterior.

Por la tarde, el trapero partió rumbo a la Bombonera para ver el partido en el que Boca se impuso por 2-1 ante Arsenal de Arsenal de Sarandí. En paralelo, Vicuña compartía un chivo en el que agradecía los dos cuartos de helado que merendó junto a su novia.

Y así, como quien no quiere la cosa, la "China" pegó de contra. ¿Qué hizo? Mientras muchos la criticaban por haber llevado a Magnolia al recital, la actriz comenzó a compartir fotos en la que se las podía ver junto a Amancio y Magnolia; exponiendo que habían pasado todo el fin de semana con ella y no con Vicuña.

El mensaje no es menor si se tiene en cuenta el último round entre Suárez y Vicuña, que tuvo a Yanina Latorre como ejecutora. "¿A Benjamín le gustará que ella no duerme con los hijos? ¿Quién llevó a los chicos al colegio? Tiene tres chicos chicos. Yo pienso que cuando una es madre... no los llevó al colegio. Yo sentiría culpa. Tiene un hijo que es bebito", se preguntó la panelista televisiva.

La respuesta de Suárez no se hizo esperar, pero lo que llamó la atención es que en su descargo la actriz le tiró por primera vez un palito por elevación al chileno. "Con respecto a mi maternidad... Las mujeres que vivimos con nuestrxs hijxs 24/7 (salvo algún día que el padre los tiene, cuando puede, por supuesto, pues viaja mucho por 'trabajo') hacemos lo que podemos. Les aseguro que lo hago muy bien. Dejen de joderme, porque no me callo más".

El mensaje no fue dirigido a Nicolás Cabré (padre de su hija mayor, Rufina), dado que se encontraba en el país. Y así, casi por descarte, fueron muchos los que entendieron que la crítica tuvo como destinatario a Vicuña, quien se encontraba en pleno vuelo de regreso de los Estados Unidos, país al que viajó junto a su nueva novia, Eli Sulichin.

El chileno optó por no sumarle más condimentos mediáticos a la interna que, puertas adentro, mantiene con su ex mujer. "No hablo. No voy a hablar de ella, ni de su momento. Me parece que no me corresponde. No hablo más de ella. Es un tema que ya está cerradísimo, así que... que ella busque su forma, pero no hablo más. Se acabó. Creo que ella es una mujer adulta".

Según pudo confirmar BigBang, la relación entre la "China" y Vicuña lleva meses en "estado crítico". Mientras él le recrimina el nivel de "innecesaria exposición", ella sostiene que el chileno es quien "filtra" cierta información a los medios y alimenta lo que considera una "campaña de persecución y hostigamiento". En concreto, Suárez acusó a Latorre y a Ángel De Brito y anticipó que los llevará a la Justicia. El palito hacia su ex llegó casi en simultáneo con la declaración de guerra que le hizo a través de Instagram al conductor de LAM. ¿Casualidad?