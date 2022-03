La nueva vida de Marcelo Iripino en Miami: "Hace 3 años teníamos pensado esto"

La fantasía de vivir en un lugar con playas del color del cielo y arena blanca, siempre es un deseo galopante para aquellos que disfrutan de un verano eterno. Y eso fue el sueño que parecen cumplir el coreógrafo y bailarín, Marcelo Iripino que con 53 años decidió dejar Argentina en busca de nuevos rumbos y aventuras. Con su pareja Marcelo Frezzia hicieron las valijas y se fueron a Miami. "Estamos felices de que nos otorgaron la green card (la documentación necesaria para poder vivir sin problemas legales en Estados Unidos) por actividades extraordinarias", dijo Iripino, emocionado, a Big Bang.

Iripino, dueño de un espíritu divertido, contó: "Nosotros vinimos en un rol de aventura". Y siguió: "Uno ama a su país, extrañamos muchísimo, pero ya hace 3 años que venimos planeando esto con Marcelo (Frezzia). No fue de un día para otro, ni por cuestiones políticas como piensan algunos". Aparte de compartir su departamento con Frezzia, su amor de toda la vida, también está su perro Rocco: "Estamos los tres acá, como una familia, en nuestro hogar que con mucho esfuerzo pudimos lograr".

Con respecto a volver a nuestro país detalló que en algún momento regresará, pero que por ahora están viviendo una hermosa y divertida experiencia en Aventura, una ciudad ubicada en el condado de Miami-Dade en el estado estadounidense de Florida. "Nos comunicamos vía internet con nuestros familiares. Volveré a la Argentina en algún momento" y no descartó viajar a vivir a otro lugar del mundo. "Ojo por ahora estoy acá pero tal vez puedo vivir en la India o quien te dice en Córdoba".

Por otro lado Iripino es fanático del Tik Tok y vemos sus hermosas performance en cada video que sube a la red social. "Me divierto mucho con las redes, me hace sentir más cerca de todos". Se lo pude ver al ex coreógrafo con su familia: su pareja, con Rocco y también haciendo de las suyas en solitario.

Los planes de Marcelo Iripino en Miami

"Estoy armando una banda para tocar de boleros y tangos con gente de argentina que viene para Miami", adelantó Iripino para Big Bang. Y siguió: "Estoy hablando con muchos productores, de Estados Unidos, de Argentina". También sigo dando "mis clases de baile".

La primera vez de Marcelo Iripino en Miami

En 1994, Iripino viajó por primera vez a Miami por su rol de director de coreografía del programa de Susana Giménez, trabajo que realizó a lo largo de 22 años y le permitió formar una gran relación con la conductora. Desde aquella visita quedó enamorado por la ciudad estadounidense y desde ahí empezó a fantasear con -algún día- irse a vivir a allá. "Qué lindo sería alguna vez poder vivir acá", decía cada vez que viajaba. Los viajes ocurrían seguido. La producción del programa de Telefe lo enviaba a Nueva York para ver obras musicales, vestuarios y buscar ideas nuevas para las clásicas aperturas musicales de la diva, y la escala previa a su regreso a Buenos Aires siempre eran las playas de Miami. Destino que también repetía junto a su pareja cada vez que salían de vacaciones.