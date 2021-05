La nueva vida de Teto Medina: tras la denuncia por violencia de género y las adicciones, es operador socioterapéutico

Durante la última semana de junio de 2019 estalló el escándalo en la vida de Marcelo “Teto” Medina. Su ex pareja, Mónica Fernández, denunció que el conductor le puso un arma en la cabeza y la obligó a conducir a un lugar determinado para conseguir la "cocaína que consume y le genera fuerte adicción". “Un día me llegó a llamar 190 veces, llamó a mi hijo, atendí y me empezó a bastardear", había contado.

Y agregó: "Ahí fue cuando llamé al 144 y me dijeron que era violencia de género, conté muchos detalles en la comisaría de la mujer sobre los cinco años, nos dimos cuenta de que había muchos episodios, porque era un círculo entre una víctima y un psicópata”. Fernández había hecho dos denuncias contra Teto: una por violencia de género en Ciudad ce Buenos Aires; y la otra por violencia de género y hostigamiento en Lomas de Zamora, durante el verano de 2019.

Incluso llegó a revelar que un día apareció con una bolsa de armas con la excusa de que eran para un coleccionista. “Le decía a Facundo (su hijo) que lo acompañara a una estación de servicio que se tenía que encontrar con una persona para entregarle las armas y le dije que no, que iba yo”. Pero a casi dos años de aquel escándalo, la vida del conductor dio un cambio drástico: ahora es operador socioterapéutico especialista en adicciones.

En una entrevista que le dio en su casa al programa Silvestre en la noche (por Canal 9 Salta), Marcelo Teto Medina reveló que ahora busca "reinventarse" en medio de la pandemia de coronavirus. “Estoy en REC, un ciclo de archivo de Canal 9. El Nueve digitalizó toda su programación anterior y en la pagina del canal subimos esos programas de REC”, contó sobre su presente laboral.

Sin embargo, la sorpresa llegó minutos después: “Soy operador socioterapéutico especialista en adicciones. Trabajo en comunidades terapéuticas con chicos que tienen adicciones. Doy mi testimonio y por otro lado, les contamos sobre la problemática del tema. Les damos nuestros tips para superar el conflicto. Organizar reuniones terapéuticas con todos los miembros de la comunidad y que aprendan a sacar el dolor y la angustia”.

El conductor explicó que se encuentra "muy entusiasmado" con este presente y resaltó que en todo el país" hay comunidades que ayudan a los chicos que sufren adicciones". "No sólo a las drogas, sino al juego, al alcohol y muchísimas más. Lo más importante de todo es que cuando uno está mal tiene que saber pedir ayuda. Yo lo viví en carne propia y a partir de esa vivencia me pregunté por qué no involucrarme más", dijo.

Y continuó: "Veo que hay chicos que sienten vergüenza por estar internados. Pero tienen que entender que esto es la salud. Hay que aprender a pedir ayuda y no esconderse. Lo mismo que le digo a los chicos les digo a las familias: vos podés tener a alguien un año internado pero si cuando uno sale vuelve a la misma familia, va a volver a tener el mismo problema”.

En ese sentido, sostuvo que esta nueva faceta en su vida le “llena el alma”. “No lo hago porque soy buen tipo ni mucho menos. Me sirve a mí en lo personal. Cuando un chico me dice que le salvé la vida, le aclaro que lo que hago es orientarlo para superar el problema de adicciones y le recomiendo ir a algún psicólogo, o sumarse a alguna comunidad”, dijo.

Y agregó: “Como uno vivió el tema y lo conoce, sabe cómo encararlo. Muchas veces los padres descubren que tienen a un hijo adicto a algo y no saben qué hacer o a quién recurrir. La propia experiencia me ayuda a poder ayudar al otro. Estoy pasando por uno de los mejores momentos” de mi vida. Siento una felicidad en el alma que no puedo describir".

De acuerdo con sus dichos, hablar de sus experiencias y adicciones frente a los "40 o 50 chicos con problemas de adicción" lo ayuda a sanar. "Les explico que esto se cura si uno aprende a sacarlo para afuera. Siempre se dice que uno tiene vidrio molido adentro cuando se angustia y no lo puede sacar. Lo importante es aprender a compartir y sobre todo en estos grupos donde no hay uno mejor o uno peor que el otro", aclaró.

De hecho, señaló que las reuniones que organiza se llaman El salón de los espejos. “Porque todos vemos reflejado lo que el otro comparte. Son problemáticas similares y compartirlas te sana. Siempre hablo de esta cosa de andar lidiando por la vida, que es sacarte esos dolores que uno viene arrastrando, esa angustia. El aparentar, el no querer mostrar, el tener esta cosa escondida. Eso trae mucho dolor y crece tanto que uno ya no sabe cómo manejarlo”, manifestó.

Y sumó: “Es muy sanador cuando logran sacar esa angustia que tienen adentro. Lloran después de contarlo por primera vez. Por eso funciona tanto la terapia grupal. Es muy importante porque son pares que se animan. En donde se animó uno, se anima el otro. Cuando uno escucha todo lo que le pasó al otro enseguida se anima a hablar. Y eso lo sana. Está comprobado y es buenísimo. Está bueno ir por la vida sin mochila, sin cosas que te duelan".

Teto resaltó que se "enamoró" de la terapia en grupo. "Ahí me decidí a estudiar esto y profundizar sobre el tema. Hay que enseñarle a la gente tiene que no hay que esconder las cosas. Hay que hablarlas. Un padre con un hijo. Una madre, una pareja, un amigo. Y dejar la vergüenza de lado”, sugirió desde su experiencia. “Siempre les digo a las familias o chicos que transitan por esto es que pidan ayuda. Esa es la mejor manera de resolver el conflicto", explicó.

Al final de la entrevista, Medina contó que en su rol de operador socioterapéutico especialista en adicciones, incentiva a los jóvenes al decirle que son “campeones” y remarcó que es importante “dejar la ira o el enojo de lado”: “Si uno te ataca el problema lo tiene ese y no hay que responder de la misma manera. Uno tiene que sentir compasión por el que ataca. Ahí se termina todo porque para una pelea se necesitan dos", finalizó.