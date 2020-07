La nueva y peligrosa locura de Cande Tinelli: se perforó ella misma la lengua y la nariz

Ya sea por aburrimiento o porque, además, transformar su cuerpo es su pasión, Candelaria Tinelli suele convertirse en tendencia cada vez que se somete a un cambio radical de apariencia.

Pero si bien sigue sometiéndose a las agujas para cumplir el objetivo de completar todo su cuerpo con diferentes dibujos, esta vez la hija de Marcelo Hugo se convirtió en noticia al perforarse por si misma la lengua y su nariz.

Y es que cansada de su aspecto y al no poder ir al salón de un profesional, la diseñadora se animó a someterse por si sola a un drástico cambio de look que generó un gran número de comentarios en las redes sociales.

“Bipo. Cuarentena moods (en español: Estados de ánimo en cuarentena). Perfo by me. Fijate”, escribió Cande junto a la foto en la que muestra sus nuevos piercings (aritos) que lleva en su cara.

Claro está, sus seguidores no pasaron por alto este llamativo cambio y decidieron, a través de fuertes críticas, hacérselo saber a a it girl. Cabe recordar que días atrás, Lelé se había manifestado en contra de los cuestionamientos que recibe diariamente de los llamados haters: "Me pueden decir lo que quieran, yo me expongo en las redes sociales sabiendo que me pueden criticar como halagar....pero siempre voy a hacer con mi cara lo que quiero".

Y agregó: “Lo que sí veo más que nunca un nivel de agresión importante y eso sí me preocupa. Por ustedes, no por mí. Me da lástima porque sentir eso adentro es muy feo, debe ser muy feo. Bebés, me importa cero lo que dicen. Hago lo que quiero con mi cara, mi cuerpo y mi ogt. Si quiero mañana me hago la cara de pepe grillo. Sigan criticando que me dan importancia y me iluminan. Gracias”.

A lo largo de los años, Lelé le ha ido agregando más y más tatuajes a su cuerpo. La obsesión de la hija del conductor por los dibujos en tinta es tal que hace más de tres años anunció que tenía un proyecto armado de cuerpo completo, el cual –al parecer- aún está lejos de terminar.

Entre los tatuajes que agregó la dueña de Madness Clothing que pocos se atreven a hacerse se destacan el de su cuello, completamente pintado de color negro. Lo propio hizo hace tiempo en su espalda, durante su viaje por Europa.

Allí, Lelé viajó a París para completar su cuerpo con inscripciones a cargo de Filip Leu, conocido como Guy le Tatooer. Pero los dibujos en su espalda no fueron nuevos, sino que cubrieron otros tatuajes que ya tenía Cande de años anteriores. ¿Arrepentida? Tal vez.

La diseñadora había publicado en su cuenta de Instagram un primer plano de su espalda completamente negra, en donde se puede apreciar algunas cicatrices del diseño que había cubierto durante su viaje por Francia.

En septiembre del año pasado, la diseñadora publicó varias historias en su cuenta de Instagram para compartir con sus seguidores el nuevo y último dibujo que se plasmó en la piel: ¡El personaje Hello Kitty!

La cantante se tatuó el gato japonés con cruces en sus ojos, como si estuviera muerto, sabiendo que el diseño, por lo osado de su look, iba a provocar elogios de muchos y también las criticas de muchos otros.