La olla popular de Wanda Nara, ¿llega al país? Del coqueteo con "Masterchef" al bombazo de "Bake Off"

Después de que Damián Butelar reconociera que le encantaría que Wanda Nara se sume a la próxima edición de Masterchef Celebrity, la empresaria se hizo eco de la expresión de deseo del jurado y le respondió con un posteo desde su cuenta de Instagram.

"Chicos, yo hago comidas tipo olla popular. Ricas y económicas para un millón. ¿Cómo haría en MasterChef?", respondió con humor, aunque no descartó del todo la posibilidad de sumarse como participante, teniendo en cuenta la experiencia que vivió Gastón Dalmau, quien estaba radicado en Los Ángeles y pudo negociar por contrato algunos "permisos adicionales" para poder viajar a Estados Unidos.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

Si bien el ex Casi Ángeles no pudo hacer uso de esa condición debido a las restricciones por la pandemia de Covid-19, lo cierto es que fuentes de la producción le confirmaron a BigBang que no descartan todavía la participación de Wanda y anticiparon que estarían dispuestos a ceder en ciertos puntos para permitir que la empresaria, quien vive en Francia junto a su marido y cinco hijos, pueda sumarse al programa.

La intención inicial de la productora era que comenzar a grabar la tercera temporada en el mes de julio, pero los plazos se demoraron. ¿El motivo? De acuerdo a lo consignado por el diario Crónica, la productora Boxfi Sh todavía no avanzó en las negociaciones con Viacom para "presupuestar, alquilar los estudios o definir que la grabación se realice en los estudios Ronda".

De esta forma, los directivos de Telefe estarían acelerando un posible regreso de Bake Off, que con un formato similar (aunque focalizado en pastelería) también supo dar buenos resultados de audiencia. Paula Chaves volvería a asumir la conducción y no se descarta el retorno también de Christophe Krywonis.

"Paula es muy amiga de Zaira, pero también de Wanda. No sería descabellado que Wanda se sumara al programa si está Paula en la conducción", reconocieron fuentes de una de las productoras involucradas, aunque aclararon: "No hay todavía ninguna conversación oficial para incorporarla, todavía ni siquiera se definió si va a salir al aire. Pero Wanda es Wanda".