La oscuridad de Batman llegó a Spotify: mano a mano con Alfonso Herrera y Ana Brenda Contreras

La oscuridad llegó a Spotify. La noche. O, por lo menos, su caballero. Estamos ante una de las mejores audioseries que escuche desde que la plataforma multimedia sueca hizo posible este nuevo formato, y es que Hari Sama -director, guionista y producto-, nos muestra una forma distinta, oscura (como el personaje lo merece) y muy original de adentrarnos en Ciudad Gótica a través de 10 capítulos intensos donde vamos a conocer más a Bruce Wayne -o Bruno Díaz gracias a la magia del doblaje latinoamericano- (el alter ego de Batman) y Bárbara Gordon, la hija del comisionado de la policía James Gordon, y quien alguna vez vistió el traje de Batgirl en las historias del murciélago.

Batman desenterrado llegó en principios de mayo para revolucionar la plataforma de Spotify, la nueva audioserie género y sigue generando grata sorpresa en los seguidores del superhéroe más oscuro de DC comics. La producción es muy original, es una flamante y renovadora propuesta que nos hace sumergirnos en una nueva historia del hombre murciélago que tanto aman los fans, y no tan fans. Y claro, muchos prefieren a este gran pilar de DC por su meticulosidad, ingenio e historia, que al todo poderoso Superman, el hijo de Krypton, que, dependiendo del color del sol, puede pasar de humano a héroe e, incluso, alcanzar poderes divinos. Aunque eso quedará para otra historia.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

Pero, ¿De qué trata el pódcast Batman Desenterrado? “Un asesino serial aterroriza Ciudad Gótica, pero en esta ocasión Batman no vendrá al rescate. De hecho, Bruce Wayne no tiene memoria alguna de jamás haber sido el Caballero de la Noche. Para averiguar el porqué, Bárbara Gordon busca ayuda en el segundo mejor detective de la ciudad: El Acertijo”. Puedo decir que esta propuesta es muy interesante y más que este tipo de historias sean realizadas para un formato que es muy popular, el cual tiene y respeta al de las antiguas radionovelas de los años 80´. Una de las características que más resalta en este caso, son los efectos de sonido ambiental que antes se hacía de forma artesanal y manual.

Ahora podemos escuchar una estructura de sonidos digital. La versión para Latinoamérica es dirigida por Hari Sama que encabeza a un grupo de actores mexicanos como: Alfonso Herrera como Batman/Bruce Wayne; Carlos Aragón como Alfred; Ana Brenda Contreras como Bárbara Gordon; Zuria Vega como Kell; Alfonso Barbolla como El Acertijo y Hernán Mendoza como Thomas Wayne.

La entrevista a Alfonso Herrera y Ana Brenda Contreras

Les quiero preguntar a los dos, ¿de qué trata la audioserie y que nos pueden contar?

Alfonso: -Bueno, Batman desenterrado es un thriller psicológico, inmersivo, que nos presenta a Bruno Díaz como un patólogo forense que trabaja en el hospital de Ciudad Gótica y a la par hay un asesino serial que está azotando y está afectando a toda Ciudad Gótica que es: "El Cosechador". Entonces, no quisiera generar spoilers, pero Bruno Díaz tendrá que solucionar muchas cosas personales para que su alter ego, Batman, pueda aflorar y así hacerle frente a este villano.

Para Ana, ¿qué fue lo más difícil de recrear el personaje para vos?

Ana: -Si te soy honesta, no fue difícil, creo que lo difícil es el hecho de que mucha gente le tiene un cariño muy especial y obviamente lo que representa es una responsabilidad muy grande, eso puede ser el reto y la dificultad, pero es un personaje dignísimo, es un personaje muy bonito, sobre todo en...no quisiera generarles spoiler, pero en esta historia que contamos nosotros es un personaje que es femenino, con mucha fuerza y que además tiene una historia donde tiene que buscar un poco su relación con Batman y también la relación de ella misma con su padre que define muchísimo su propósito de vida; entonces es muy bonito descubrirla en estos episodios, pero lo tendrán que escuchar, no quiero contar mucho.

Es una gran responsabilidad, pero la asumo con muchísimo respeto y amor para todos los fans de Bárbara Gordon.

El universo de DC tiene un fandom muy fuerte ¿Se les hizo complicado meterse en estos papeles sabiendo que pueden llover las críticas?

Alfonso: -Pues mirá, un poco haciendo eco de lo que menciona Ana, por supuesto que existe una responsabilidad, pero al mismo tiempo esta responsabilidad es un gran privilegio. Y que mejor forma de afrontar esto que intentándolo hacer de la mejor forma posible, de la mejor manera posible, creo que las piezas, tanto spotify como Warner Bros, como DC; digo: yo tuve la oportunidad de escuchar algo y desde la perspectiva de espectador realmente creo que es algo bastante interesante; espero que todos los fans la disfruten.

Yo como fanático de Batman les doy el "ok".....

Alfonso: -Esa es una muy buena pregunta que yo quisiera hacerte a ti ¿ qué te pareció a ti?

- A mí me pareció excelente, primero (no porque este acá con ustedes hablando), me pareció excelente porque nunca había escuchado una audioseie y es muy difícil porque estamos acostumbrados a la visual, entonces justamente al actuar ustedes la parte de audio, como la actuaron, a mí me llegó mucho.

Alfonso: -Pero esa retro alimentación nos encanta y bueno, es una experiencia inmersiva y esperamos que muchas personas más puedan escuchar.