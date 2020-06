La otra cara de Antonela Roccuzzo: rompió el silencio y habló de cuarentena y feminismo

Antonela Roccuzzo dijo que quiere participar activamente en la lucha por los derechos con la mujer. Habitualmente poco afecta a brindar entrevistas, la esposa de Lionel Messi habló con la edición árabe de la revista Marie Claire y dejó en claro cuáles son sus prioridades.

"Es algo en lo que he estado pensando durante mucho tiempo, porque hay tantos temas en los que me gustaría involucrarme y muchas mujeres que me inspiran todos los días. Veo la educación como uno de los derechos más importantes para mí. Creo que si tuviera que elegir un caso, lo elegiría. No me siento un consejero para nadie, pero me encanta una cita de Serena Williams que podría inspirar a algunas mujeres: ‘El éxito de cada mujer debe ser una inspiración para la otra, somos más fuertes cuando nos animamos mutuamente", destacó.

La joven influencer contó cuál fue su receta para vivir la cuarentena en familia con su esposo, Lionel Messi, y sus hijos Thiago, Ciro y Benjamin. “Hicimos todo lo posible para trabajar desde casa e interactuar con nuestros hijos, ayudando a continuar con sus tareas escolares. Además, hemos tratado de ser lo más creativos posible para disfrutar nuestro tiempo juntos. A nivel personal, me esfuerzo por practicar deportes con buena música cuando encuentro tiempo, ya que esto me ayuda a mantener mi equilibrio psicológico y físico”.

Antonela se mostró preocupada por el mundo que viene tras la pandemia de coronavirus: “Creo que el futuro será un desafío para el mundo donde tendremos que levantarnos de las cenizas”, aseguró. En España, lo peor parece haber pasado. Aunque todavía sin público, la Liga española retomó sus actividades. El fin de semana pasado, el Barcelona derrotó al Mallorca por 4 a 0, y hasta Lionel Messi volvió a convertir un gol.