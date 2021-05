La otra estrategia de Luque: el detrás de escena de la entrevista y los mensajes ocultos

Cambio de estrategia. Leopoldo Luque, el médico neurocirujano imputado en la causa que investiga la muerte de Diego Armando Maradona, se llamó a silencio por recomendación de sus abogados por 169 días. Pese a que la causa avanzó y su situación se complicó con fuerza en los últimos meses, Luque evitó la exposición y bajó el elevado perfil que supo mantener hasta el 29 de noviembre, día en el que ofreció una improvisada conferencia de prensa en su casa y última vez que dialogó en "on" con los medios.

¿Qué cambió? ¿Por qué decidió dar una entrevista a Telefe Noticias? De acuerdo a lo que pudo saber BigBang, la estrategia del médico cambió después de que se filtraran los resultados de la Junta Médica, adversos para su defensa y la de Agustina Cosachov, psiquiatra del "Diez". "Hasta ahora ni siquiera había salido a responder las graves acusaciones que desde el 'entorno' de Maradona volcaron en su contra. Pero la lectura es que hay un juicio mediático y otro judicial. Es por eso que la recomendación fue que saliera a explicar su posición", precisaron desde el entorno del neurocirujano.

Lo cierto es que en la entrevista Luque procuró mostrarse como una "víctima del escarnio mediático", denunció que sufrió hostigamiento social y pidió disculpas por los audios en los que se lo escucha hablar en tono despectivo tanto de Maradona, como de sus hijas mayores: Dalma y Gianinna. "Lo quieren pintar como el 'malo' de la película. Se filtraron sólo esos mensajes, no todos los que existieron. No hay un tratamiento ecuánime en los medios", reforzaron.

Las no tan ingenuas declaraciones de Leopoldo Luque

La construcción del "villano"

"Mi preocupación son mi familia, mis amigos y mis pacientes. Mi celular se lo llevaron. Lo poco que puedo escuchar es de lo que me avergüenzo, lo que muestran en la televisión. De lo que tanto se me critica es lo que quieren mostrar. Pareciera que borran toda una relación y tratan de resumirla en una serie de mensajes, de los cuales me arrepiento y pido perdón, tanto a la familia como a la gente que lo quería mucho".

El hostigamiento social

"Me cuido y trato de no exponerme, pero uno siente miradas, esas cosas... Los días de más revuelo mediático pasaron autos por mi casa, podría ser una persona que aparece en los medios. Pero mis abogados me dicen que no hay que hablar para respetar el proceso y la investigación".

La muerte de Maradona y su responsabilidad

"La muerte de Diego fue un evento cardiológico agudo. Son muchos los errores conceptuales de la Junta y están muy marcados. Soy neurocirujano, yo tenía una buena relación con Diego y usaba esa relación para lo mejor de él. Lo vieron más de dos cargiólogos clínicos. Estuvo internado en una terapia, en la que hubo evaluaciones. En plena pandemia lo llevé a dos chequeos".

Los síntomas que, según los fiscales, los médicos deberían haber advertido

"Cuando lo veo a Diego, no corroboro lo de los ojos hinchados. De hecho, hay una foto que circuló el 20 de noviembre y no está hinchado. No vi esa hinchazón. Al mismo tiempo, yo sabía que había gente que lo estaba cuidando, que tenía una internación domiciliaria. Hay algo que la junta no menciona, una empresa con 25 años de experiencia, que pone clínicos, enfermeros y kinesiólogos".

Luque hizo alusión a la empresa Swiss Medical, a cargo de la internación domiciliaria de Maradona. "Lo que quiere es delegar toda la responsabilidad médica y reducir todo a los últimos días de Diego. Pero lo que se está evaluando es toda la atención que recibió en los últimos años", denunciaron en diálogo con BigBang desde el entorno de la familia del ex futbolista.

"La pericia habla del equipo tratante y me gustaría que la junta desglose quién es el equipo tratante. Yo no desvío mi responsabilidad. Lo que no quiero es que la responsabilidad de todos caiga sobre mí", reclamó el neurocirujano, al tiempo que apuntó contra la familia Maradona: "A mí me hubiese gustado que este grupo de gente, las personas con este compromiso, hubiesen estado con Diego cuando estaba con vida".

En la Justicia confío, en la junta no. Me encantaría que tengamos la posibilidad de que pueda ser evaluado por más profesionales"

Luque también hizo hincapié en que los mensajes que se filtraron eran privados y aclaró en reiteradas oportunidades que jamás imagino que Maradona podía morir. ¿El motivo? Lo que la Junta Médica advirtió en su reporte es que los médicos tratantes debieron haber previsto el desenlace final.

"Es difícil analizar lo que uno dice en un celular. Uno lo dice en la intimidad, con objetivos que son diferentes a los que una persona puede interpretar de forma aislada. Jamás pensé que se iba a morir", aclaró, al tiempo que aseguró que el audio en el que habla de la posible muerte de Maradona era "para asustar" al entorno: "El objetivo era asustarlo a él y a la gente alrededor, con el objetivo de lograr un beneficio para Diego. No lo interpretaba como una posibilidad real. Lo que uno veía un daño con la mezcla de alcohol, pastillas y la marihuana que nunca pude constatar porque en el mundo Diego... mi celular es de conocimiento público, pueden ver entretejidos de todo tipo, todo el mundo opinaba cosas, a veces por un beneficio particular".