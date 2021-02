La palabra de Brandoni desde la clínica: cómo evoluciona su salud tras el positivo de Covid-19

El actor y ex diputado nacional de la Unión Cívica Radical (UCR), Luis “Beto” Brandoni recibiría el alta médica hoy del Sanatorio Anchonera en donde se encuentra internado por precaución luego de haber dado positivo de coronavirus (Covid-19).

Según contó el propio actor en dialogo con BigBang los estudios que le realizaron los médicos del nosocomio dieron bien y no presenta ninguna complicación producto de la enfermedad. Es que, cabe recordar, que por la edad de Brandoni (80 años) es paciente de riesgo por lo que tanto su familia como sus productores quería extremar recaudos.

De buen humor, y con ganas de abandonar el sanatorio para transitar el aislamiento en su casa, Brandoni contó que llegó el lunes por la noche luego de que desde la productora de la obra “El Acompañamiento”, con el aval de su familia, lo llevaron a la clínica a que sea hisopado pero también para realizarle otros estudios complementarios.

“Estoy bien, me sentí muy cansado, tuve algunos otros síntomas de coronavirus y por precaución vine al Sanatorio. Ahora estoy esperando a que me den el alta para poder irme a mi casa a descansar y poder volver cuanto antes a la obra”, contó.

Inquieto por estar confinado en una habitación, Brandoni no ocultó su fastidio por no poder participar de un encuentro por las elecciones internas del radicalismo en la provincia de Buenos Aires.

“Yo estuve haciendo teatro hasta el domingo a la noche con una inmejorable condición física. No sé qué es lo que pasó, pero pasó. No sospeché nunca porque no tenía síntomas”, expresó antes de contar cómo terminó internado.

“Estaba rodeado por personas que tuvieron Covid, entonces vinieron a verme a casa para hisoparme y me internaron. Se pusieron de acuerdo en mi familia para contenerme porque yo quería seguir trabajando”, relató. “No quiero suspender ninguna función de El acompañamiento, pero voy a tener que hacerlo por lo menos una semana”, agregó antes de finalizar la entrevista.

Según explicó el productor de “El Acompañamiento”, Carlos Rottemberg, Bradoni sólo tuvo contacto directo con uno de los actores de la obra cuyo hisopado dio negativo mientras que el resto del elenco se controla de forma regular por el protocolo establecido por la Ciudad para los teatros.

No obstante ello, las funciones se encuentran canceladas hasta nuevo aviso. Durante la cuarentena, Brandoni se mostró en contra de cerrar los teatros y parar la actividad actoral, debido a que a los artistas no tenía sustento para vivir si no podían salir a grabar o hacer funciones.

Como él mismo lo contó, el actor se mostró siempre muy crítico con el Gobierno de Alberto Fernández, y hasta llegó a cuestionar el arribo de la vacuna rusa Sputnik V a la Argentina.

"Una ficción y un relato descomunal que no tiene que ver con la vacuna sino con campaña política a ver si pueden levantar un poco de los errores que cometieron durante el primer año de gobierno. No parece serio”, sostuvo.