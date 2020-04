La palabra de De Bellis, tras la salida de Rivas: "Fue por un tema económico y su ideología "

La llegada del coronavirus y el posterior decreto de la cuarentena obligatoria que mantendrá a los argentinos aislados hasta, al menos, el 26 de abril, trajo consigo todo tipo de malestares y problemas. O por lo menos la llegada de la enfermedad y los métodos de prevención destapó un escándalo que se mantenía como un secreto a voces entre los protagonistas de Casados con hijos.

Y es que después de que la producción de la sitcom que será llevada a las tablas anunciara que decidieron reprogramar el show para enero de 2021 a causa del COVID-19, la misma adelantó además que Érica Rivas –quien encarnó a María Elena Fuseneco en la serie- no será parte de la obra que se desarrollará en el Gran Rex debido a que nunca firmó su contrato.

BigBang adelantó el último fin de semana que la decisión de las autoridades del espectáculo, es producido por Axel Kuschevatzky y Gustavo Yankelevich, se debió a un tema estrictamente económico y a la ideología de la actriz. Sin ir más lejos, Rivas habría sido la única del elenco que exigió un aumento considerable de sueldo y propuso decenas de cambios al guión.

Estos últimos sosteniendo que el mismo podría ser ofensivo para la mujer en estos tiempos donde el feminismo cobró un gran valor de lucha a nivel mundial. Estos cambios, al igual que la exigencia de la actriz de percibir más ingresos y de tener un asistente personal, no fueron aceptados por la producción y decidieron no tenerla en cuenta para llevar a cabo la obra.

Esto, de alguna manera, fue confirmado por Marcelo de Bellis –el actor que le dio vida a Dardo Funeseco en la serie-, quien en diálogo con Intrusos se refirió por primera vez a la ausencia de Rivas de Casados con hijos. “Son muchos factores y me ponen en un lugar incómodo. Uno tiene que ver con lo económico y otro tiene que ver con la ideología de Érica”, explicó el actor.

Si bien sostuvo que las peticiones de Rivas “son respetables”, resaltó que el fanático de Casados con hijos quiere ver Casados con hijos tal cual lo vio en la televisión. “Es muy respetable y cada uno piensa como quiere. Somos actores y con ese criterio yo no puedo hacer Otelo porque él estrangula a su mujer”, aseguró De Dellis en conversación con Jorge Rial.

Y siguió: “Uno es un actor y si uno no está cómodo con el producto, o no tiene ganas de hacerlo… No estamos despidiendo a un mártir. La gente en las redes me ponía ‘defiéndanla’ y no tenemos que defenderla porque sabemos que se hizo todo. Yo estoy muy triste porque quien la va a sentir soy yo como Dardo. No va a haber otra María Elena porque es irreemplazable”.

Para el actor, se trata de una baja sensible para el show. “La quiero muchísimo, la admiro, pero evidentemente no lo quería hacer. La producción hizo todo para esperarla, incluso diez días antes de la pandemia estuvimos esperando. Se retrasó la escritura de la comedia, justamente porque ella no firmaba. Axel Kutchevasky y Diego Alarcón, los autores, estaban con el papel en la mano diciendo si escribían o no”, detalló De Bellis sobre el acuerdo.

Y se refirió al descargo de la actriz el viernes: “Esto nos pone a los cinco en una situación muy de exposición, porque parece que somos cinco mercenarios que no nos importa ninguna ideología. Mis hijas llegan acá con un pañuelo verde, comulgo con todo lo que pasa a nivel feminismo y simplemente me pagan por hacer un papel que disfrute muchísimo”.

Según contó, mantuvo una conversación con Guillermo Francella, Florencia Peña, Luisana y Darío Lopilato a raíz del descargo de Rivas: “Estamos tristes. Quedamos como que nos importa un bledo el cambio de paradigma y todo lo que está pasando. Estoy seguro que ella no tuvo ningún vestigio de malicia en lo que puso, pero nos coloca en un lugar... Por eso estoy dando esta nota”.

Finalmente, sostuvo que Rivas no tuvo la intención de dejarlos en “offside”, pero aclaró que el ambiente se siente como que la actriz es un mártir que se sacrificó por la causa.

“Nosotros vamos a hacer Casados con hijos a pesar de todo lo que está pasando. Es un programa que está desde hace 14 años en televisión y estoy eternamente agradecido”, concluyó.