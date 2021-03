La palabra de Juan Ponce de León tras vacunarse contra el coronavirus: "Hice todo por derecha"

La indignación de los ciudadanos argentinos es cada vez más alta a partir del escándalo que se desató en el Ministerio de la Salud de la Nación debido al vacunatorio VIP y a causa del maltrato que recibieron cientos de jubilados mayores de 80 años que se anotaron para que se les aplique la vacuna en el Luna Park, en el predio de San Lorenzo, en La Rural y en la sede de Oscoema de parte del gobierno porteño esta semana.

En esta oportunidad, Juan Ponce de León se convirtió en el centro de las despiadadas críticas de los internautas cuando publicó a través de su cuenta de Instagram un certificado de vacunación de la Sputnik V. Según consta en el documento, que rápidamente borró al notar el gran revuelo que causó en las redes, el actor y músico de 45 años recibió la primera dosis el lunes 8 de marzo, en el Hospital Sagrado Corazón de Jesús del municipio de General Lavalle.

Feliz tras haber recibido la primera dosis de la vacuna rusa, decidió compartir el formulario en su perfil de Instagram junto a la frase “Y adentro". Lo cierto es que, en cuestión de segundos, el perfil del recordado protagonista de Verano del ’98 se llenó de críticas y cuestionamientos de parte de sus seguidores. De hecho, muchos de ellos hasta lo acusaron de pertenecer a la tan famosa lista de vacunados VIP de parte del gobierno.

El certificado de la vacuna de Juan Ponce de León.

Los mensajes de sus seguidores fueron muchos y variados. Todos ellos, sin embargo, le reprocharon su accionar en medio del contexto en el que mayores de 70 años, trabajadores esenciales y población de riesgo siguen sin ser vacunados. “No entiendo, no es para mayores? Pregunto porque no sé”; “Cualquiera, mi papá todavía está esperando. Te dejo de seguir”; “Soy de riesgo y todavía sigo esperando. ¿Qué onda?”, fueron algunos de los mensajes que recibió.

Consultado por BigBang, el actor explicó cómo accedió a la vacuna y remarcó que se manejó honestamente como cualquier otro ciudadano. "Llamé al 147 para averiguar y me registraron. Me preguntaron si tenía alguna enfermedad y les dije la verdad, que soy asmático. Pasaron dos semanas y me mandaron un WhatsApp con turno en Gral Lavalle, a 40 km de donde yo vivo y tengo domicilio, Costa del Este", explicó el músico.

Sobre la decisión de eliminar su publicación, Ponce de León aclaró que nada tuvo que ver con los comentarios críticos que recibió. "Bajé el posteo porque una amiga me advirtió que se podía ver mi número de documento. Hice todo por derecha como cualquier ciudadano. Hay mucha desconfianza por la que se mandó el ex ministro (Ginés González García), pero yo soy testigo que el sistema de vacunación en provincia de Buenos Aires funciona para cualquier ciudadano que quiera vacunarse", cerró.

El mensaje que recibió el actor y músico.

Al igual que el actor, esta mañana también despertó cierta indignación el caso de Ricky Maravilla. Si bien el popular cantante de 75 años tiene la edad requerida para acceder a la primera dosis de la vacuna, lo hizo sin turno, contrario a lo que se indica en la página web de Vacunate, del gobierno de Salta. “Fui, hice la cola, había cinco personas y cuando me llegó el turno me recibieron amablemente, me colocaron la vacuna", contó.

Según explicó, llamó al 148, el número donde se puede sacar turno en lugar de por Internet, dijo que fue a partir de un llamado de un familiar que se enteró que en el hospital Papa Francisco, estaban vacunando a las personas mayores de 70 años. "Me la aplicó Soledad que la llevo en mi recuerdo y a todos los profesionales les mando un saludo y agradecimiento como ciudadano salteño”, contó en el ciclo Nosotros a la mañana.