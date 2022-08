La pelea de Baby Etchecopar y el Dipy: imitaciones, insultos, chicanas y el rol de Viviana Canosa

La mala onda entre Baby Etchecopar y David Martínez, más conocido como El Dipy, comenzó hace mucho tiempo. Por entonces, el autor de canciones como Soy soltero o Dale zorrita, se había convertido en un asiduo invitado al ya extinto programa de Viviana Canosa, donde solía insultar a los dirigentes peronistas y ponderaba a Mauricio Macri.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

En ese momento, el ciclo Viviana con vos terminaba justo cuando comenzaba Basta Baby, y ahí quedaba en evidencia lo parecida que era la línea editorial y el formato de ambos programas. Sobre todo desde que Canosa había decidido volcar todo su odio contra el Gobierno Nacional a través de largas editoriales que no contenían ni una información real. Cuando le sumó insultos, Baby estalló. Era un plagio total.

Pero a ese combo se sumó El Dipy, quien con cara de indignación, apoyaba las ideas de la conductora con insultos e improperios contra todos. El problema mayor fue cuando Etchecopar descubrió que, en muchas oportunidades, lo que el cumbianchero repetía con Canosa eran las palabras que él había dicho en su programa radial.

Cansado, un día el conductor utilizó el comienzo de su programa para burlarse de El Dipy. Mirando a cámara, pidió una gorrita y lanzó, sacando los dientes hacia afuera: "Canosa tirás toda la publicidad al final, hermana, me lo haces a propósito. Yo ya la conozco esa, Canosa. Te conozco son 8 los monos. Stop. Dame una gorra”.

Y así comenzó a imitar a El Dipy: “Son todos una mierda, son todos unos hijos de puta, yo soy un 'hijo de la desgracia. Son todos unos hijos de puta, son todos una manga de ladrones, Macri igual. Son todos una mierda. A mí me decepcionaron. Ninguno me compró una casa".

Minutos después, desde su cuenta de Twitter, Martínez republicó el video de Baby mientras lo imitaba y escribió: “Creo que lo que más le debe doler es que para hacer un poco de rating tiene que bardear a canosa y burlarse de mi. el hijo d la desgracia. Que lindo sería que me den 15 minutos conduciendo un micro en el horario que está él en cualquier canal. Le da un acv jajajaj”.

¿Cuándo empezó la pelea de Baby y el Dipy?

El deseo se le cumplió al Dipy. Y así empezó una pelea feroz. Meses después de aquel cruce, el cumbianchero fue contratado por Radio Rivadavia y le dieron su propio programa. Etchecopar, una de las figuras de la emisora, lo recibió de la peor manera. ¿Cómo? Con insultos. “Te vi con gorrita, pensé que me ibas a robar”, fue lo primero que le dijo Baby cuando lo vio en la radio. No hubo punto de retorno.

Cada día, el conductor le dedicaba alguna palabra a su compañero de Rivadavia. Hasta que la paciencia del ex de Mariana Diarco llegó a su fin. “Todos los días sin cesar me tira en su programa. Que me tire en su programa de televisión me chupa un huevo, pero que me tire en el mismo lugar donde yo trabajo es un montón”, se quejó el Dipy, casi al borde las lágrimas.

Etchecopar pasó de cero a 100 en segundos y le respondió: “Y te ponen al Dipy, ¿viste, acá? Que el Dipy aconsejó que yo me tendría que haber ido de A24 en solidaridad con Viviana Canosa. Al aire me aconsejó eso". Y continuó: "Mi querido Dipy, no es que no te quiera. ¿Sabés que, Dipy? Vos no existís para mí. Yo sé Dipy que cuando alguien se va vos te sentás en su silla, se la ocupás. Sos así. Estás haciendo tu carrera a los panzazos. Que el Dipy venga a aconsejarme a mí que yo tengo que dejar mi programa de América...".

Y agregó: “La verdad, Dipy, te digo en serio flaco, vos no sos del medio. ¡Sos bailantero! Vos tenés que subierte a cantar bailanta. ¡No sos del medio! Vos sos una falsa copia mía. Dipy no representa al pueblo. Dipy anda en un Mercedes Benz que raja la tierra. A ver si me entendés. No es el nene pobre que dice ‘no tengo cortinas en mi casa’. No mientan. ¡No mientan!".

Finalmente, el hombre que hizo un show en el acto de Javier Milei en el Porvenir ante 100 seguidores puso un punto final: “Hasta que él no pida disculpas, no me llame, o diga sus disculpas públicamente, yo no voy a ir a la radio. Esto ya se los dije a los directivos. Creo que es un tema de respeto, porque yo soy un compañero de trabajo. ¿Qué me van a decir que no estoy a la altura de él? Posiblemente no lo esté, pero merezco respeto”. Desde entonces, se quiere ir de la radio. Por ahora, los dos se pegan sin parar. Siempre de derecha, por supuesto.