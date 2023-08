¡La pelea interminable! Mica Viciconte apuntó contra Nicole Neumann por el vínculo con Indiana

Luego de la gran controversia tras la denuncia de la hija mayor de Nicole Neumman, Indiana Cubero, en contra de su madre, Mica Viciconte, actual pareja de Fabián Cubero, dio una entrevista donde se refirió a la relación que tiene con las hijas de Cubero.

“Nunca quise ocupar el rol de madre de alguien que no es mi hija, y eso sacando a Indiana en general, pero es muy difícil no involucrarse en situaciones diarias y las terminas cuidando como si fueran tuyas”, aclaró en el programa de La Once Diez, Agarrate Catalina.

La panelista expresó el aprecio que tiene por las hijas más chicas del exfutbolista, Allegra y Sienna: “Yo estoy para acompañar; las adoro y las amo, hace seis años que convivimos”, comentó.

Además, añadió: “Los problemas no son los chicos, el problema son los grandes, cuando involucran a los pequeños”, haciendo referencia al conflicto entre Nicole y su hija.

Por otro lado, Viciconte y Cubero tienen un hijo en común, Luca, que tiene un año y aclaró que tiene buena relación con las hijas de Neumann: “La organización es la misma. Sin Luca nos cambiaba, pero estando Luca y un chico más, no cambia. Luca tiene presente todo el tiempo a la hermana, está, se divierte, es muy a favor”.

“Él pasa por las habitaciones, las busca. Ver que se divierten, que son compinches, me encanta. Celebro que tenga hermanas y que se amen”, resaltó, para diferenciar los conflictos que existes. “Los problemas no son los chicos. El problema son los grandes cuando involucran a los pequeños”.

Después de las declaraciones de Viciconte, Flor de la V reaccionó en el programa Intrusos: “Se la escucha muy sensata, muy tranquila. Está bien lo que dijo. Pero después la critica como madre subiendo posteos en las que habla de ella. Ni siquiera le hace la observación en privado”, sostuvo.

Conflicto entre Mica Viciconte y Nicole Neumann

El domingo que se celebró el Día de la Niñez, Mica Viciconte hizo una publicación y muchos usuarios la acusaron de provocar a Nicole Neumann. La panelista publicó un video compilado en sus redes sociales junto a las hijas de Fabián Cubero con la modelo y su bebé, Luca.

Como descripción escribió un mensaje que estalló de críticas: “Aprendamos de ellos que cada día con su sonrisas y amor nos alegran nuestros días! Una infancia feliz es el mejor regalo que se le puede dar a un niño. Feliz Día del niño y en especial para Luca, Sienna, Allegra e Indiana”.

Los seguidores la acusaban de ‘robarle’ el rol de mamá: “La función materna es de la madre. Sos la mujer del padre, cada uno en su rol”, escribía una usuaria. Mientras otra seguidora escribía: “No entiendo porque seguis mostrando a las niñas si no son tus hijas. No hay necesidad, en vez de aplacar la situación tirante que existe, le hechas más leña al fuego. Raro viniendo de una ‘madre’”.

Por otro lado, también recibió mensajes que apoyaban la relación con las hijas de Nicole: “Todas atacando a Mica y la verdadera madre como tanto la defienden ni una foto tiene de sus hijas en el muro jajaja, dejen de joder!!! Ni que la vida de Mica giraría cada segundo alrededor de la otra!!! Nunca entendí a la gente que jode tanto y sigue al famoso!! Sino lo bancas, deje de seguir y listo”.