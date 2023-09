La pelea menos pensada: Gustavo López le pegó y Alexander Caniggia lo atendió por Twitter

A esta altura lo que uno menos se podría imaginar es que llegaría a existir un inconveniente entre personas que no comparten absolutamente ningún ambiente. Aunque, Gustavo López rompió esa barrera y demostró estar a la altura para generar problemáticas con quien sea. "¿Qué te pasa? ¿estás nervioso?", habría que preguntarle al periodista, que sin un por qué arremetió directamente contra Alex Caniggia, aun sin tener ningún tipo de contacto.

El reconocido hincha de Independiente da indicios día tras día que no está pasando por su mejor momento: su equipo está al borde del descenso, su programa no genera un gran rating y como si fuera poco, cada vez que decide generar un problema con alguien, terminan liquidándolo ya sea por Twitter como cualquier otra red social.

Ahora la pregunta es: ¿Por qué el apuntado es Caniggia? Si bien es una incógnita sin respuesta, hay algo claro y es que no es la única vez que intenta disparar contra gente que nada tiene que ver con su rubro. En su momento, atacó a Ibai Llanos, luego se metió con Laurita Fernández y también le dio para que tenga a la actriz Lali González.

La gota que rebalsó el vaso fue cuando en una de las últimas emisiones del programa que lleva a cabo el periodista deportivo, hizo referencia a Caniggia de una manera muy particular indicando que jamás se le ocurriría darle un lugar de conductor en la televisión como el que ya tuvo en el programa de entretenimientos “Los sospechosos de siempre”.

El debate iba por el lado de quien estaba capacitado o no para conducir un programa y más allá de eso, también la imagen que debe tener uno a la hora de tomar ese rol. Fue por eso que López aprovechó el momento para volverle a pegar a Caniggia de una manera no tan disimulada. “Hay gente que está ahí por haber hecho alguna cosita… Pero por ejemplo, el hijo de Caniggia, que se ríe de los pobres porque tiene plata, yo no lo pondría a conducir”, lanzó.

Y si hay alguien al que no le molesta en lo absoluto quedarse callado y siempre que puede responde con total polémica es justamente el hermano de Charlotte Caniggia. Fue así como lo atendió a través de su cuenta de Twitter con un contundente tweet en el cual aseguró que otras personas más del medio también lo tienen totalmente cruzado.

“Que el pseudo periodista hincha del rojo es un cagón no lo dudo… al ensobrado lo apuró Ibal Llanos y el sorete se quedó mudo… (Mariano) Closs lo detesta y (Guillermo) Francella lo ninguneó al boludo… Seguí hablando de mí desde lejos, si estás cerca te como crudo!! Gustavo López”, escribió.

A pesar de que las otras personas con las que insinuó generar una interna no respondieron como él quería, incluso ni Fernández ni González quisieron mencionar sus despectivos dichos a las cuales criticó por su rol en la conducción haciendo referencia de que no son “nadie”, el que sí le respondió y hasta el día de hoy será uno de los cruces más recordados, fue nada más ni nada menos que el streamer Llanos, quien lo atendió con suma displicencia. “No estés tan ardido”, le había dicho.

Fue en el 2021 cuando empezaba a estabilizarse mucho más la idea de Twich, los streamers y Youtube y con ello, el oriundo de España que creó su propio canal y juntó más de 7 millones de suscriptores. Entre la fama y todo lo que le agregaba a su transmisión diaria, los jugadores de la gran elite mundial empezaron a echarle ojos y de esa manera crearon un vínculo en el cual preferían hacer entrevistas o notas de todo tipo con él antes de hacerlo en la televisión.

Y eso fue justamente lo que le tocó el ego a López que no soportó que figuras como el Kun Agüero o Paulo Dybala hagan un streaming como si estuviesen en los pasillos de su casa con un periodista de España, antes de hablar con él a través de su programa deportivo. De hecho, ni siquiera le respondían los mensajes.

En su momento, a la hora de hablar en el programa que llevaba a cabo destinado 100% al fútbol, disparó con total indignación: “¿Por qué los jugadores hablan con Ibai? Me pone nervioso eso. ¿Quién es?”. En esa línea, el periodista se mostró molesto con el "Kun" porque, según reveló, le había prometido una entrevista a él: “Me dijo: ya la vamos a hacer. Ibai me ganó”.

Luego de eso, totalmente enojado después de que Dybala también conversara con el español y no con él, recordó sus épocas en el fútbol argentino. “Es un simpático divino para nosotros, venía de Instituto. Un día, le hicimos una nota acá con el ‘Mudo’ Vázquez. Desde que está de novio con (Oriana) Sabatini y juega en la Juventus con (Cristiano) Ronaldo, somos boludos nosotros", lanzó.

Y siguió: “No lo llamé nunca en mi vida, porque después se confunde la gente. (...) Me molesta que ya sea algo recurrente esto de hablar con Ibai. ¿Quién es? ¿6 millones de seguidores tiene? ¿Y a mí qué me importa? Los jugadores nuestros hablan con los poderosos, con los que ganan guita. Nosotros, que somos humildes, que ganamos poca plata y en pesos, somos giles. (...)".

"Falta que (Lionel) Messi hable con Ibai ahora. No sabe nada y encima los saca por teléfono al Kun Agüero y a Dybala, y a nosotros nos orinan de arriba de un puente. Sos horrible. Ya no nos da bola (Germán) Burgos, que quería trabajar en España y vino para acá. Ahora, no nos da bola el Kun Agüero, Dybala, porque hay que darle bola a Ibai. Antes, me ganaban la nota (Fernando) Niembro, (Gonzalo) Bonadeo, (Mariano) Closs. Ahora, me la gana Ibai”.

Tan sólo un día después, una catarata de fanáticos de Ibai le hicieron llegar todos los dichos por López y él, con mucha ironía, no dudó en responderle: "Pero por favor Gustavo, no estés tan ardido. Si Dybala no quiere ir contigo, pues baja un poco de nivel, no vayas por un delantero de la Juventus, llama a un delantero, quizás más de tu nivel, Gustavo, de Tercera División Keniata. Pregúntaselo a ver si quiere ir a tu programa de la ESPN con 6.4 de ratio, pero a mí déjame tranquilo”. Sin dudas, lo liquidó.

Y como si fuera poco tanto golpe bajo hacia López, lo peor que le pudo pasar fue predecir la nota de Messi con Ibai. Incluso, fue hasta mucho peor: el oriundo de Rosario lo invitó a comer a la casa cuando se encontraba viviendo en París y hasta entablaron una relación de amistad en la cual admitieron los dos que se comunicaban cotidianamente. ¿Gustavo López, estás ahí?