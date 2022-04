La peor pesadilla de Lady Di: el aniversario de Carlos y Camilla, los secretos de la "boda negra"

Una relación que nació como clandestina, se extendió durante algún tiempo, con uno de sus protagonistas casado, que explotó como una bomba cuando se reveló el secreto y que terminó con ambos formalizando su unión de forma legal. No, no estamos hablando de Mauro Icardi y de Wanda Nara. Tampoco de Eugenia "China" Suárez y Benjamín Vicuña.

El casamiento en el Príncipe Charles y Camilla Parker Bowles cumplió este 8 de abril su 17° aniversario. Su relación representó uno de los escándalos más grandes que tuvo la corona británica al confirmarse que todo sucedió mientras Charles estaba casado con Diana Spencer, más conocida como Lady Di.

Incluso en libros, documentales e investigaciones sobre el momento de la muerte de la Princesa se hace foco en que hasta la Reina Isabel II estaba al tanto de todo lo que sucedía con su hijo y su amante.

Ya entonces Carlos se había enamorado de Camilla, pero esta, que estaba de novia con el brigadier británico Andrew Parker Bowles. Es decir que ya desde el inicio hubo una infidelidad. Es por ese mismo motivo que en la realeza miraban con mucha desconfianza todo lo que sucedía entre ellos.

Lo primero que hay que mencionar es que ambos se casaron por civil y luego recibieron la bendición del arzobispo de Canterbury en una ceremonia religiosa. Pero la ceremonia por civil contó con un detalle no menor: la Reina no apareció en la pequeña e intima celebración. Otro dato sobre ese día: tuvo que cambiarse por los funerales por la muerte de Papa Juan Pablo II.

Durante los años que duró el romance clandestino, tiempo en el que ambos estaban casados, pusieron en práctica diferentes estrategias para evitar ser descubiertos. Una de ellas fue usar los nombres Gladys y Fred. Pero como dice el refrán, no existe el crimen perfecto. Lady Di descubrió todo al encontrar un brazalete de oro que tenía su marido con las iniciales G y F. De ahí, al conocer toda la trama, es que la apodó: la Rottweiler.

El Camilla-Gate

El escándalo conocido como Camillagate hecho público por la revista People el 17 de enero de 1993 (aunque ya para entonces al menos una revista australiana y un tabloide alemán se habían hecho eco de la noticia) ​ tuvo su origen en una conversación telefónica de seis minutos de duración entre el príncipe Charles y Camilla registrada la noche del 18 de diciembre de 1989, mientras ella se encontraba en su hogar y él en la casa de campo de un amigo. En dicha conversación, la cual fue grabada por un radioaficionado que detectó casualmente la llamada usando un dispositivo de escaneo de alta tecnología, ambos bromearon acerca de los deseos del Príncipe de que la relación entre ambos fuese aún más íntima.

En la charla se podia inferir que hablaban sobre sexo por los comentarios que ambos realizaban. El estallido del caso fue tremendo. El consenso general fue que el príncipe Charles había avergonzado a la familia real. De acuerdo con el guardaespaldas de Diana Ken Wharfe en su libro Guarding Diana: Protecting The Princess Around The World: :La reacción fue salvaje. Las figuras del establishment normalmente leales al futuro rey y al país estaban horrorizadas, y algunos cuestionaron la idoneidad del príncipe para gobernar". Wharfe declaró también que la princesa se sintió impactada por el escándalo, el cual calificó en repetidas ocasiones de "enfermizo".

La publicación de la conversación llevó al barón William Rees-Mogg, editor de The Times, a sospechar que el MI6 podía estar detrás del escándalo (poco antes, en un espacio de un mes, habían aparecido otras dos grabaciones de conversaciones telefónicas: una entre la princesa Diana y su amigo James Gilbey, y otra entre el príncipe Andrés y Sarah Ferguson).

Sin embargo ambos sobrevivieron al escándalo en cuestión. Y formalizaron su relación. Después de mucho debate puertas adentro de la Corona en 2016 la Reina decidió otorgarle funciones oficiales a Camilla, que ya ostentaba dos títulos de la realeza, y la convirtió en miembro del Consejo Privado del Reino Unido.

Pero esa no fue la última vez que la Reina tomó una decisión con ella. En febrero de este año anunció mediante un comunicado que Camilla será Reina Consorte cuando llegue el momento de que Carlos gobierne.