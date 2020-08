La periodista de C5N Luli Trujillo, tras el ataque en vivo del fiscal de Cutral Có

Después del violento ataque que sufrió por parte del fiscal de Cutral Co, Sergio Terán, la periodista de C5N Luli Trujillo habló de lo sucedido al aire y analizó el impacto de la violencia machista que sufrió mientras estaba al aire. "Mi cuerpo sentía una especie de electricidad y tembleque que duró varias horas".

"La verdad es que fue horrible", reconoció la periodista en diálogo con el portal MinutoUno. "Entiendo que la conclusión final es interesante, porque quedó expuesto un tipo que encima tiene un rol de funcionario público. pero fue feo. Al estar trabajando y, como dije al aire, estando contenida, creo que pude sortearlo dignamente. Pero en otra situación o en un mano a mano con él, nadie sabe cómo podría haber reaccionado", analizó tras el cruce.

Trujillo resaltó el apoyo que sintió tanto por parte de muchas de sus colegas, como de funcionarias del Estado. "Muchos colegas de otros medios, colegas muy grosos, me han escrito por WhatsApp y les agradezco. Me escribió también por Twitter Vilma Ibarra, la ministra de las Mujeres, Elizabeth Gómez Alcorta. Es tanto, que no llegué a observar todo lo que tiene que ver con redes sociales. Gente muy querida del ambiente y de la Justicia se comunicó".

"Me sentí muy contenida por mis compañeros, por la producción. La manera en que yo reaccioné, que puede ser buena o mala dependiendo de quién la mire, no tiene que ser una vara. Si me hubiese largado a llorar o hubiese decidido cortar la comunicación de repente; o si le hubiese gritado o lo que sea, también estaba bien. Me parece que eso es entender que no se puede responsabilizar a la mujer por cómo reacciona, qué dice o cómo lo dice", reflexionó.

La periodista intentó resaltar que lo que sucedió al aire se trata de un ejemplo de violencia machista que puede ocurrir en cualquier ámbito. "Fue algo muy notorio que estaba siendo agredida y maltratada por este hombre. Esto le puede pasar a cualquiera, en cualquier contexto. Con una cámara prendida en frente y mucha gente mirando, eso da una seguridad mucho mayor. Por ahí, en un mano a mano, en una casa, con poca gente o en una reunión no pasa lo mismo. Con lo cual, esto le podría haber sucedido a otra chica, en cualquier momento. Las mujeres, en cualquier lugar de trabajo, en algún momento sentimos que nos trataron como niñas y nos intentaron infantilizar para no tratarnos como mujeres. No pasa solamente en un canal de noticias: en una empresa, en un hospital. Porque cuando hay una mujer con un poquito de poder o visibilidad, hay gente a la que eso no le gusta".

El ataque tuvo lugar en la emisión del jueves, cuando el fiscal cruzó con violencia a la periodista y aseguró que la única defensa que una mujer tiene ante la violencia de género es la defensa propia con arma de fuego. "¿Vos estás casada? Imaginate que el tipo que está con vos es un violento y la única oportunidad que tenés es un arma. ¿La usás o no la usás? Tu vida o la de él, elegí. ¿Vas al cementerio o lo matás? Te pido que seas sincera con vos misma. Me presionás de una manera fuera de lugar, sé sincera con vos misma, querida. Conmigo no te vas a hacer la torita".