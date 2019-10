La periodista Paula Galloni habló tras la denuncia contra Axel y dijo que hay otras seis víctimas de abuso

Todo comenzó cuando Axel protagonizó una confusa situación con Tini Stoessel. En ese momento, Stefy Xipolitakis aseguró –sin su consentimiento- que la periodista Paula Galloni había sido acosada por el cantante, lo que obligó a la panelista de Pampita Online a comunicarse con su abogado, Jose D’Antona, y contar la experiencia incómoda que vivió con el artista.

“Sufrí una situación incómoda en una entrevista con este cantante. Yo estaba sola en un monoambiente haciendo una entrevista. Por suerte, yo tuve carácter y me fui. Yo tenía 19 o 20 años. Terminé la entrevista, volví a mi casa llorando y llamé a una amiga para contarle. Después cuando le conté a mi novio me dijo ‘es un tarado, un degenerado’", contó Paula.

Según contó D’Antona en un móvil con Intrusos, a partir de ahí Paula comenzó a recibir mensajes a través de las redes sociales de mujeres que habían sufrido situaciones similares o peores con el cantante. “Acá no se buscan víctimas. Se comunicaron con ella por una cuestión de empatía y ella les ofreció mis servicios”, contó el letrado.

Una de estas chicas fue una joven de Catriel que prefiere mantener su identidad resguardada y que denunció a Axel por abuso sexual. La noticia se dio a conocer el 17 de octubre, cuando la mujer se acercó al departamento judicial de General Roca y denunció formalmente al músico por el delito de abuso sexual simple. “El hecho ocurrió en 2017”, contó D’Antona

“Esta chica ha hecho una denuncia muy valiente, con temor al escrache y al escarnio público. Esto ocurrió en 2017 y al momento de los hechos, ella ya era mayor de edad. Mi clienta fue abusada por el cantante hace dos años. Acá nadie induce a una denuncia, Paula sufrió un hecho de altísima incomodidad y se tomó el trabajo de contener y escuchar estos nuevos casos”, sumó.

Según contó el letrado cordobés, existirían, al menos, "otros seis casos" más de abuso contra el cantante. “Comenzaron a contactarse con Paula mínimo cuatro, cinco o seis personas. Las chicas están con miedo al escrache y al escarnio. Esta chica de Río Negro no es una fan de Axel, estaba en el lugar dónde ella vive y trabaja, y en ese contexto sucedieron los hechos”, agregó.

La joven de Catriel - un poblado de 18.000 habitantes, según el último censo- está contenida por su círculo más cercano, su familia, y por Paula, que recibe sus llamados a las 7, 8, 10 y a las 11 de la mañana. “Habría cuatro o cinco mujeres que también denunciarían a Axel”, cerró.

Por otra parte, Paula explicó que su deseo no era ir a sentarse a un programa a hablar del tema y que, a partir de los dichos de Xipolitakis, tuvo una asesoría legal con José Dantona. “Él me dijo que le derive los llamados que recibía y ella lo contactó, él la está asesorando y trabaja en conjunto con el abogado de Río Negro. No puedo contar lo que me dijo”, explicó.

La periodista, además, detalló que habló con la denunciante el día después de que contara lo que padeció con Axel. “Primero, se comunicó conmigo por Instagram y después hablamos por teléfono. A mí me llegaron un montón de mensajes, tengo 4, 5, 6 testimonios de chicas, a las que estamos conteniendo con el abogado. No sé si van a denunciar en un futuro”, dijo.

Y continuó: “Ayuda no dar a conocer la identidad de la víctima porque las chicas quieren tal vez denunciar pero tienen miedo al escrutinio público, a que empiecen a bastardearlas. ¿Sabés la cantidad de gente que me llamó para preguntarme el nombre de la chica? Si lo sé o no, no es el tema. El tema es que hay una denuncia y está judicializado. Ella no está acostumbrada, no trabaja en el medio”.

Al final, Paula aseguró que no le iniciará acciones legales a Axel porque “no podría, pasó hace nueve años”, pero aclaró que hará todo lo que esté a su alcance para ayudar al resto de las supuestas víctimas del músico. “Lo que esté a mi alcance, dentro de mis posibilidades, lo voy a hacer”, sentenció.