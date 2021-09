La picante reacción de Lali y su desmentida a De Brito por bajarse de un show: "Jamás lo haría"

¡Arden las redes sociales! Lali Espósito se mostró visiblemente molesta en su cuenta de Twitter por una llamativa versión que señalaba que se había bajado del show que reunirá a otros 40 artistas nacionales, incluida Tini Stoessel, de conocida rivalidad con la ex Esperanza Mía fomentada por el fandom de ambas y algunos medios de comunicación, en el Hipódromo de Palermo.

El evento se desarrollará el próximo 5 de octubre y estará destinado a homenajear a los médicos y al personal de la salud que combate desde hace más de un año y medio la pandemia del coronavirus. Si bien muchos fanáticos esperaban poder ver a ambas artistas arriba del escenario, finalmente el encuentro que le iba a poner punto final a esta supuesta grieta, que ni ellas terminan de entender, no se dará.

El encargado de dar a conocer esta noticia fue Ángel de Brito, quien explicó que la decisión de que Lali no sea parte del show no tenía nada que ver con temas personales sino de agenda. "Las chicas fueron convocadas junto con otros 40 artistas nacionales para un show que se hará en el Hipódromo para darle las gracias a los médicos y el personal de salud que trabajó durante la pandemia", explicó el conductor de LAM.

Y sumó: "En total, serán 5 mil profesionales de la salud. Lali me dijo que le hubiera encantado pero que no puede estar en la Argentina para esa fecha, tiene otros compromisos. Tini sí confirmó y será parte de esta movida, re interesante a la que fui convocado también como conductor. Habrá conductores rotativos, se están coordinando bien las agendas porque el show dura casi 4 horas y es muy difícil que todos puedan".

De acuerdo con el jurado, no se trata de un recital comercial o a beneficio, sino un "agradecimiento a todos los médicos de la pandemia, a todo el sistema de salud que trabajó tan fuerte". "Va a ser un evento único, se va a llamar ´Gracias´ y va a tener conductores rotativos de distintos canales, una pareja por hora. Quieren que sea vea en la TV en vivo, porque las cinco mil personas que van a ir van a ser todos médicos", detalló.

Además, destacó que Lali "hizo todo lo posible para poder ir", pero no será parte del espectáculo porque "le coinciden las fechas para estar". "Está grabando una serie, hablé con ella y le pregunté sobre esto, me dijo que están grabando sábados y domingos y no le queda tiempo, porque en noviembre tiene que estar en España. Estaba la idea, dentro de este recital, de que canten una canción juntas. Ella me dijo que le encantaría, pero que le hacía imposible ese día estar", completó.

Pero la cosa no terminó ahí, ya que la ex coach de La Voz Argentina no dudó en salir a responderle al periodista y le aclaró que ella no había sido convocada para dicho espectáculo. "¡No me bajé de ningún show chiques ,porque jamas fue real que me hayan convocado! De hecho nunca entendí de que hablaban hasta ahora", señaló en primer lugar la cantante, desterrando toda posibilidad de verla junto a Tini unidas en un show, al menos por ahora.

Lejos de quedarse callado, De Brito redobló la apuesta, aclaró que ya había mantenido una conversación privada con ella y disparó de forma contundente: "Como no entendiste, si te conté el viernes. Los organizadores hablaron con Damián Amato (Director General de Sony Music Argentina) el sábado. Yo nunca dije que te bajaste, sino que te querían entre otros 40 artistas".

Frente a esto, la protagonista de Sky Rojo le volvió a responder al jurado de ShowMatch y si bien confirmó que hubo una comunicación entre ambos, aclaró: "Vos fuiste el único que me pregunto por privado si estaría en este show y te dije que no sabía ni de qué me estabas hablando. De pronto, veo muchos titulares confrontativos (como siempre cuando se trata de dos mujeres) y mal intencionados".

Y sobre los medios que afirmaban que decidió bajarse del show por un conflicto con Tini, remató: "A mi estas movidas de Twitter y contestar no me gustan, pero MENOS soporto ya esa necesidad de seguir enfrentándonos entre mujeres. Eso hizo que quiera twittear, NO que hablen ´mal de mi´. Año 2021, con mujeres argentinas liderando la escena ¡ya está! Eso es viejo".

Después de estrenar hace unas semanas la segunda temporada de la serie de Netflix, Sky Rojo, Lali se encuentra inmersa en un nuevo proyecto televisivo: El fin del amor. Además de protagonizar la ficción, se encargará de producir el título, que verá la luz en Amazon Prime.

La actriz se meterá en la piel de la persona que plasmará el ideario que muestra del libro la escritora Tamara Tenenbaum, El fin del amor: querer y coger, en el cual se basa la serie. El libro explora las diferentes maneras afectivas que se desarrollan en una relación, desde el ideario del amor romántico hasta la monogamia y el poliamor. Todo ello con una dosis de feminismo y un golpe a la realidad de las relaciones millennials.