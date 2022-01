La picante reacción de Rojas cuando Coco Sily dijo que Luciano Castro no es infiel: "Ay dale..."

A veces no es buena idea invitar a amigos de ex parejas a los programas de televisión por el conocimiento que tienen o la chance de que generen un momento incómodo al salir a defenderlos. De hecho, algo así sucedió el fin de semana en el programa nuevo de América Tv, “Emparejados en Verano” que conducen Sabrina Rojas y el “Tucu” López.

Resulta que uno de los invitados fue el humorista Coco Sily, quien es muy amigo del ex marido de la conductora, el actor Luciano Castro. Ambas familias compartieron varios momentos a lo largo de los años, sobre todo por el fanatismo por Huracán y el boxeo, pasiones que unen a Castro con Sily.

El momento de tensión la tuvo a ella en el centro de la escena pero, aclaremos, fue la propia modelo y conductora la que se metió solita, sin que nadie la llame, en un brete cuando le preguntó al humorista si alguna vez había tenido algún problema con la famosa “requisa al celular”.

Concretamente, Rojas le preguntó si a lo largo de su vida tuvo algún problema con alguna pareja por el tema de la privacidad del celular. Sily, casi sin dudarlo, le respondió que no ya que nunca fue infiel, por lo que la privacidad de su celular no es un tema que le preocupe. Casi de inmediato Rojas le dijo que no le creía nada.

Para seguir indagando más en el asunto, la conductora redoblo la apuesta y solita se metió en flor de lío. "¿Y bancaste a algún amigo alguna vez? No digas quien porque vos conoces a un ex mío”, lo apuró en vivo. Cuando Sily se preparaba para responder, Rojas se tapó los odios y a los gritos dijo: “No digas quién, lalalalala, no quiero escuchar”. Luego de la escena, ella justificó su reacción sosteniendo que es muy amigo de su ex marido, a lo que Sily la descolocó con su acotación. “Sí, banqué mucho. Pero al Gordo no”, dijo dando a entender que no bancaría una infidelidad por parte de su amigo Castro.

Mientras la panelista Débora D’amato acotaba “estuviste bien”, la actriz lo miró fijamente y le hizo montoncito. “El Gordo es cero infiel”, le remarcó el humorista. “Ay, dale Coco”, le cuestionó ella ante la cara de sorpresa de él. “Le mandamos un beso”, comentó mientras miraba nerviosa a cámara.

“Puede haber tenido un toco y me voy, pero yo no le conozco una doble vida ¿Vos tuviste quilombo con él por esto?”, le preguntó Sily poniéndose en el rol de entrevistador. Sabrina, ya saliendo airosa de la conversación, aseguró “No, mis quilombo con el gordo son otros”.