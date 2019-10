La picante y honesta reacción en vivo de Nancy Pazos al ver a Santilli con su actual mujer en el búnker

Habían pasado algunos minutos de las nueve y media de la noche. El búnker de Juntos por el Cambio celebraba la elección de Horacio Rodríguez Larreta quien, pese a los resultados de las PASO, logró renovar su mandato. Diego Santilli fue el primero en salir al escenario.

Desde el estudio de Crónica TV, Nancy Pazos cubría los comicios junto a Chiche Gelblung. La periodista no escondió su reacción cuando su ex marido –y padre de sus tres hijos- apareció junto a su actual mujer, Analía Maiorana.

“Prohíbo la pantalla partida, señora directora”, disparó entre risas la periodista. “Menos mal que no pusieron mucha pantalla partida porque si no quedaba en TVR (Televisión Registrada) para toda la vida”, sumó, con humor. Atento al momento en vivo que vivía su colega, Chiche la chicaneó: “No protagonices, no mezcles el corazón”. A lo que Pazos reconoció: “¡A mí me encanta protagonizar! Pero sí, uno mezcla todo”. Chiche no perdió el tiempo y continuó condimentando el cruce: “Si a mí me muestran esa imagen, me levanto y me voy”.

Ni lenta, ni perezosa, Pazos retrucó: “¿Por qué? ¿Sabés todo lo que hice yo para que este señor llegue ahí? Olvidate”.