¡La piedra de Monte Grande! Tini y De Paul son las nuevas víctimas de Tiago PZK

La separación entre Tini Stoessel y Rodrigo de Paul apenó a muchos de sus seguidores y seguidoras. Es que la ternura que habían despertado durante los meses que estuvieron juntos, que coincidieron con la obtención de la Copa del Mundo en Qatar 2022, fue muy grande, al igual que la decepción tras su ruptura. Mientras que en su entorno se preguntan qué pasó, existen quienes responsabilizan al cantante Tiago PZK. Algo que hace hasta él mismo.

Es que, el último viernes, y antes de que se conozca la confirmación de la distancia entre la artista y el mediocampista, el trapero había jugado en una historia que había subido sobre su rol en las separaciones. Cabe recordar que Tiago es uno de los autores de la canción Yo sé que tú, esa que da como ejemplos de amores sólidos a Rusherking y María Becerra, y a Rauw Alejandro y la Rosalía. Justamente dos ejemplos de parejas que terminaron.

Inclusive el trapero llegó a cantar en vivo, tras la separación del santiagueño y La Nena de Argentina, como Rusher y La China, en referencia a la actriz Eugenia Suárez. Otro noviazgo que no prosperó. Otra víctima que se cobró.

Justamente Rusherking se separó de Becerra en medio de acusaciones muy fuertes de infidelidad por parte de ella. La quilmeña llegó a escribir en Twitter, tras enterarse de los affaires de su ex, duros mensajes contra él. "Cómo pudiste hacerle esto a la mina que estuvo cuando no eras nadie, wacho", "hijo de mil puta, me acabás de de cagar el autoestima" y "gil de mierda, pedazo de garca", fueron la seguidilla de tuits que disparó contra el santiagueño.

En las últimas semanas fue el turno de la Rosalía y Rauw. La cantante llegó, inclusive, hasta interpretar con lágrimas en los ojos Motomami durante un concierto que brindó en Costa Rica. Ambos personajes, también fueron ejemplo de Tiago en su Yo sé que tú.

Y si todos estos ejemplos no fueron suficientes, ahora llegó el turno de la Triple T y el ex Racing Club. Es que la cantante y Tiago PZK grabaron en mayo Me enteré, su primera colaboración. Cuando lo grabaron, ella hasta se acercó con su novio de aquel entonces. La letra de la canción, inclusive, parece premonitoria de la ruptura. "¿Qué está pasando con tu relación? Ya no es lo mismo y se nota. Crees que juega con tu corazón. Pero vos ya estás en otra", comienza el tema.

Es cierto que Tiago todavía no había mencionado en su canción a Tini y De Paul, pero también es un hecho que, algo más de dos meses atrás, había compartido micrófono con ella y saludos con él desde el set. La acusación de mufa, a pocos meses de Argentina haber salido campeón del mundo entre miles de cábalas, puede parecer de mal gusto. Pero en este caso, fue el trapero de Monte Grande el que se animó a bromear con eso.

Antes de que se conozca el fin del amor entre Tini y Rodri, Tiago subió una historia a sus redes sociales, en la cual se río de sí mismo y de su rol anti cupido. "No nombro más parejas en mis temas", escribió el trapero. Ahora habrá que esperar a que recoja el guante y reconozca si fue casualidad o fueron sus "poderes" los que se llevaron puesta la relación. Así no hay "anulo mufa" que aguante.