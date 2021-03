La pista que dio Harry sobre qué miembro de la Familia Real discriminó a Archie por su color de piel

Sin lugar a dudas, uno de los momentos más duros y delicados de la entrevista que el príncipe Harry y Meghan Markle le dieron en exclusiva a Oprah Winfrey fue el pasaje en el que la duquesa de Sussex reveló que algunos miembros de la Familia Real habían discriminado a su primogénito, Archie, y que se mostraron "preocupados" durante su embarazo por el color de piel que tendría el primogénito de la pareja.

"Cuando estaba embarazada hubo muchas conversaciones en torno al tratamiento real que recibiría mi bebé. Decían que no querían que fuera un príncipe o una princesa, porque todavía no sabían qué género tendría, por fuera de que eso es lo que dictaba la tradición", reveló la duquesa de Sussex, al tiempo que aclaró: "Dijeron que nosotros nos habíamos negado a que le dieran un título y no fue así. ¿Si me importaba que lo tuviera? Sí, porque eso hubiera significado que iba a recibir una protección que no tuvo".

Cabe destacar que los tres hijos del príncipe William y su mujer, Kate Middleton, sí recibieron el mayor de los títulos reales desde su nacimiento. De esta forma el príncipe George, la princesa Charlotte y el príncipe Louis no tuvieron que dar ninguna batalla para recibir el tratamiento protocolar que dispone el Reino Unido.

"También hubo mucha preocupación y conversaciones en torno a cuán oscura su piel iba a ser al momento de nacer; qué implicancias tendría y cómo impactaría en ellos", denunció Meghan, aunque se negó a revelar cuál fue el miembro de la Familia Real que mantuvo esa conversación con el propio Harry: "Creo que si lo dijera sería demasiado dañino para ellos".

Pese a la negativa de Meghan confirmar la identidad de forma pública, fue Harry quien le reveló a la presentadora fuera de cámara que no habían sido ni su abuela (la Reina), ni su abuelo paterno, el príncipe Philip. “Él no compartió la identidad conmigo, pero quería asegurarse de que yo supiera y si tuviera la oportunidad de compartirlo, que no fue su abuela ni su abuelo los que formaron parte de esas conversaciones”, aseguró Oprah.

Durante la entrevista, Harry reconoció que el vínculo con su hermano todavía no se recuperó luego de la fuerte pelea que mantuvieron tras su renuncia a la Corona e incluyó a su propio padre, el príncipe Carlos, entre el listado de quienes "les dieron la espalda" tanto a su mujer, como a su hijo.

"Nos fuimos (del Reino Unido) porque no nos apoyaban, no nos entendieron. Antes de conocer a Meghan, estaba atrapado, pero no sabía que estaba atrapado. Estaba atrapado dentro del sistema, como lo está el resto de mi familia. Mi padre y mi hermano están atrapados en esa vida y no pueden salir", denunció.