La polémica declaración de Gustavo Sylvestre sobre Malvinas: "Perdieron la guerra en forma cobarde"

El periodista Gustavo Sylvestre quedó en el centro de la polémica luego de decir que las Fuerzas Armadas "perdieron la guerra en forma cobarde". Luego de su editorial en C5N, recibió críticas en otros medios y en las redes sociales y salió a aclarar sus dichos y a decir que habían malinterpretado sus palabras.

"Hay sectores que no asumen que fueron derrotados y que han sido expulsados del poder por el voto popular y quieren seguir teniendo una voz de imposición. Quieren un gobierno débil, pero el gobierno de Alberto Fernández es todo lo contrario en este momento", comenzó el periodista de C5N, y añadió que "hay que denunciar y marcar a esos sectores de la sociedad”.

Luego de sostener que hay quienes "añoran la dictadura", celebró que las fuerzas armadas están "comprometidas con la democracia" y lamentan el hecho de "cargar con el mote de golpistas" durante décadas. En ese momento, al referirse a la guerra de Malvinas, disparó: "Encima perdieron una guerra en forma cobarde. Cuando tuvieron que ir a defender la Patria, que era su tarea, perdieron la guerra de forma cobarde. ¿Por qué? Se habían dedicado tanto a asaltar a las instituciones de la república, que, cuando tuvieron que demostrar en el campo, no supieron qué hacer”.

Sus declaraciones generaron indignación y rechazo: algunos entendieron que se había referido de forma despectiva a ls ex combatientes de Malvinas. Cabe recordar que en esa guerra fallecieron 650 compatriotas a los que se le suman muchos más - nunca se terminó de confeccionar esa estadística- como consecuencia del estrés postraúmatico del conflicto bélico.

Minutos después de esas declaraciones, y ante la polémica que estalló en las redes sociales, Sylvestre intentó justificarse. "Pido disculpas si los ofendí, pero me estaba refiriendo a los generales embriagados, no de poder sino de whisky, que mandaron a esa guerra, y a los generales, que se rindieron cobardemente. No [me refería] a los soldados heroicos que quedaron en Malvinas y que, como Martín Balza, combatieron heroicamente. Está claro que no me refería a ellos, además saben de mi respeto y mi amistad con Martín Balza”, afirmó.

Su defensa continuó en Twitter en donde cargó contra los que consideran que tergiversaron sus declaraciones. “Anoche mismo lo aclaré. Soy clase 62. Estuve reincorporado por Malvinas Para los que arman campañas en las redes Y tratan de afectar la honorabilidad de las personas Y defiendo la Causa Malvinas y la he seguido siempre.Y los seguiré acompañando”, escribió.

“Nunca hablé de los soldados, ni de los veteranos, ni de los héroes de Malvinas a los que siempre honré. Me referí a los Generales que condujeron esa guerra. Esa misma noche lo aclaré para no herir sentimientos que como clase 62 también vivi y vivo aun”, agregó.

Toda la situación se originó luego de las declaraciones del ex presidente Eduardo Duhalde en las que dio a entender que había una chance de un nuevo golpe de Estado orquestado por las Fuerzas Armadas. "Es ridículo que piensen que el año que viene va a haber elecciones". Esa fue la frase con la que el también ex gobernador dio inicio a su incendiaria hipótesis social. El panel se sorprendió ante tal afirmación. "¿Por qué va a haber elecciones? Tenemos un récord. La gente no lo sabe, no lo lee o se olvida. Entre el 30 y el 83 hemos tenido 14 dictaduras militares. Quien ignore hoy que el militarismo se está poniendo nuevamente de pie en América, no conoce lo que está pasando”, dijo.