La Policía cortó un recital del Chaqueño Palavecino y el cantante rompió un micrófono: “¡Vayan a pillar a los gatos!”

Si hay algo que un músico detesta es que le interrumpan un recital. Sea por el motivo que sea. Y el Chaqueño Palavecino dio una muestra de la furia que puede poseerlo si le hacen eso. Anoche, mientras realizaba su show en la localidad de Vaqueros, en la provincia de Salta, en el festival que homenajea al general Martín Miguel de Güemes, la Policía llegó al lugar para interrumpir la celebración.

Como el evento se había extendido más allá del horario previsto y no contaban con el permiso correspondiente, los oficiales arribaron al lugar para impedir que el festival continuara. En ese momento, el Chaqueño, que había subido hacía instantes al escenario, debió parar de cantar. Grave error. En especial si lo hacen a él, que se sabe, tiene un carácter fuerte a la hora del trabajo.

Un policía subió al escenario de la Serenata al Héroe Gaucho en el Club Atlético de Vaqueros, en la vigilia al 17 de junio, día del Paso a la Inmortalidad de Martín Miguel de Güemes, y le dijo al Chaqueño que no podía seguir con el recital. Abajo, cientos de personas silbaban a los oficiales porque Palavecino era el artista más esperado de la noche.

Según allegados al cantante, por errores de la organización que lo hicieron subir más tarde de lo planificado, comenzaron a exigirle que cortara el recital. Como él se negó, “el intendente y algunos miembros del evento le mandaron a la Policía”. Al ver que la Policía rodeaba el escenario, montó en cólera y le contó a su público lo que sucedía.

"Perdón a todos, me voy. Ganó la Policía encargada de acá. Si quieren verme, en algún otro lado; no vuelvo más a Vaqueros. A estos los mandan a cortarme a mí”, comenzó el discurso ofuscado del Chaqueño. Que lo terminó con toda la bronca: “¡Yo no soy delincuente! ¡que vayan a pillar a todos los gatos! A mí no, ¡Yo soy pueblo, hermano!". En ese momento, estrelló el micrófono contra el suelo y lo destrozó. Cuando se iba del lugar, volvió a quejarse de los organizadores y de las autoridades municipales frente a los medios locales.