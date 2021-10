La pregunta que descolocó a Morla en su casamiento: "La familia que tiene que estar, está presente"

A pocos días de haber declarado ante los fiscales que investigan la muerte de Diego Armando Maradona, Matías Morla, abogado, representante y apoderado del Diez hasta el día de su fallecimiento, pronunció esta tarde el "sí, quiero": se casó con la estudiante de Derecho María Zafic, con quien mantuvo una relación durante estos dos últimos años. "Estamos muy bien. Como ya saben este fue un año duro que nos afianzó mucho", sostuvo el letrado.

Desde la entrada del Palacio Duhau, Morla no dudó en hablar de su relación con Zafic y de los obstáculos que tuvieron que transitar ambos este último tiempo, los cuales no hicieron más que fortalecer el vínculo entre ambos. "Estamos muy enamorados, felices y es una relación que, sin dudas, va a durar toda la vida. Ya veníamos hablando, con la ilusión de poder casarnos y se lo planteé un día. No fue nada romántico. Le dije: '¿Te querés casar?' y me dijo que sí", contó.

Luego de aclarar que le pidió a Zafic matrimonio en su casa, aclaró que todavía no está en los planes agrandar la familia. "No lo tenemos todavía en los planes porque ella no tiene ganas, está en el medio de su carrera, pero calculo que el día de mañana puede llegar a surgir", sostuvo el abogado, mientras que ella desvió el foco de la pregunta y destacó: "A Matías lo admiro como persona, sus valores. Es el hombre de mis sueños".

Sin embargo, el clima se llenó de tensión cuando Gonzalo Vázquez, el movilero de América TV, apareció en escena y le preguntó a la flamante novia sobre sus problemas familiares: su hermana, Blanca Zafic, dijo días atrás que ella estaba "desaparecida". "Le consulté a Mauricio D'Alessandro (abogado de Morla) respecto a este problema y me dijo que hay un litigio judicial en el interior de la familia por la herencia", aclaró Vázquez.

Según explicó, se trata de una "pelea de herederos que surgió luego de la muerte del padre de María Zafic". Lo cierto es que al ser consultada por este tema, Morla interrumpió al cronista y dio por terminada la rueda de prensa. "Dale, gracias", le dijo el mediático letrado. "La familia que tiene que estar, está presente y es la familia que tiene que estar, nada más", agregó por su parte Zafic, visiblemente incómoda.

De acuerdo con Morla, los festejos por el casamiento se llevarán a cabo el año que viene por "respeto a la memoria de Diego". Cabe recordar que este 30 de octubre, El Diego cumpliría 61 años. Además, el mes que viene, es decir, el 25 de noviembre, se cumplirá el primer aniversario de su fallecimiento. "Ahora no vamos a hacer el festejo, lo pasamos para el 23 de abril y ahora, lo próximo que vamos a hacer va a ser ir a Arabia Saudita el 14 de diciembre", aclaró.

Del casamiento participaron allegados al abogado e incluso, estuvieron presentes las hermanas del Diez como testigos de la ceremonia: Ana, Claudia y Kitty Maradona. "También vamos con las hermanas de Diego al partido de Boca-Barcelona, es el primer homenaje que hace la gente que organiza el Mundial de Qatar así que estamos muy contentos con eso y como siempre la memoria de mi amigo está acompañándonos".

En este contexto, Morla resaltó: "Ahora, con los conflictos que se vieron se dio la notoriedad pero la unión mía con las hermanas de Diego es diaria, semanal, desde hace 8 años. Somos muy unidos. Me están llamando de la productora de Amazon para la invitación para hoy (por el estreno de Maradona: Sueño bendito), pero dijimos que no porque para la serie Diego ya contó lo que tenía que contar en vida, autorizó lo que quería que se cuente y ya está, estamos en otro capítulo".

El pasado lunes, los fiscales Patricio Ferrari, Cosme Iribarren y Laura Capra escucharon como testigo por primera vez en el marco de la causa que investigan sobre la muerte de Diego Armando Maradona a Morla, quien apuntó contra Dalma y Gianinna Maradona, las hijas del difunto DT, por las condiciones de la casa donde el ex futbolista cumplía la internación domiciliaria. "Diego nunca hubiese vivido en esa casa", sostuvo el abogado.

Sin ir más lejos, el letrado no dudó en responsabilizarlas por haberlo llevado a la casa del barrio privado San Andrés, en Tigre, adonde murió el 25 de noviembre de 2020. "La internación era mala", resaltó sobre la casa que Diego habitaba con un playroom en planta baja con cama doble, televisor de 32 pulgadas, inodoro químico portátil, sillón masajeador, aire acondicionado, las ventanas tapiadas con durlock para amortiguar el paso de la luz natural y una puerta corrediza.