La preocupación del hermano de Silvina Luna: "Su vida no va a ser la misma"

Hace días la salud de Silvina Luna estuvo en un limbo, entre días de angustia y otros de fe. Sus partes médicos variaban a medida que pasaba los días, un día bien, un día mal y viceversa. Su familia nunca perdió la fe. Por su parte, su hermano habló sobre el delicado cuadro que atraviesa Silvina debido a una hipercalcemia que le produjo una insuficiencia renal producto de una cirugía estética que le realizó Aníbal Lotocki.

Si bien en las últimas horas Silvina tuvo una leve mejora en su cuadro, la situación continúa siendo delicada. Su hermano, Ezequiel, decidió hablar sobre la salud de la actriz. “Va todo muy lento, lo que tiene ella es un problema crónico, mañana haremos un parte más extenso así se sabe bien lo que fue pasando, ya fue extubada hace cuatro días”, le dijo Ezequiel en el ciclo Mitre Live.

El hermano de Luna manifestó que su hermana “se está alimentando poco, pero ya puede comer”. “Todavía no le mostramos nada a Silvina de lo que se va hablando, pero de a poco le voy contando las cosas que pasaron. Todavía no está al 100% viste, hay que generar tranquilidad en la gente que la quiere. La vida de Silvina cambió y ya no va a ser lo mismo, ya hace años de esto, no es vida”, deslizó.

Durante la charla el periodista había contado que el abogado Fernando Burlando le había asegurado que el hermetismo en torno a la situación de la mediática se debía a que estaban preocupados. “Lo que me manifestaba hoy Burlando es que el panorama durante las primeras horas era desgarrador, me contaba que el hermano de Silvina ni pensaba en aquel momento ni siquiera en una recuperación, es muy terrible imaginarse este escenario”, manifestó.

Desde Nosotros a la Mañana manifestaron: "Silvina Luna tuvo una leve mejoría, que está extubada, está un poquito mejor más allá de que el cuadro sigue siendo difícil, sigue en el cuarto piso en la terapia intensiva del Hospital Italiano"

Además, informaron que la modelo está alimentándose y hace sesiones de diálisis. "Así que dentro del panorama, hay una leve mejoría, hay una esperanza de que pronto salga adelante. No hay parte médico que hayan difundido respecto de la salud de Silvina Luna. La familia recibe el parte médico pero a veces deciden difundirlo y a veces no”, dijo el periodista Santiago Zeyen.

Más tarde, Ángel de Brito brindó más detalles sobre la situación de Luna e indicó que “algunos hablan de milagro”, sin embargo, consideró que “no hay que ser tan optimistas porque Silvina sigue en estado crítico, en terapia intensiva y con la diálisis, que la va a tener que hacer hasta que pueda sacarse la bacteria y finalmente trasplantarse”.

La modelo “está comiendo y ya agarró su celular”. "No le manden mensajes porque no tiene el WhatsApp, ni las redes, ni nada. Usa el celular para hacer meditaciones, las va escuchando”, sostuvo De Brito y agregó: "Está con diálisis de 6 a 8 horas, que es una carga bastante pesada. Por ejemplo, ayer le hicieron 8 horas de diálisis. Está mucho tiempo acostada y eso le genera muchos dolores, pero sigue respirando por sí misma sin el respirador".