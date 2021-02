La Princesita y la historia secreta detrás de su rotundo "no" a Marcelo Tinelli

Si hay alguien que se adaptó rápidamente al estilo del Cantando por un sueño fue, sin lugar a dudas, Karina La Princesita Tejeda. Desde un comienzo, la cantante defendió su lugar a base de devoluciones técnicas que cautivaron a los participantes, confrontación constante y un estilo combativo pocas veces visto en la pista, similar al que alguna vez utilizó Carolina Pampita Ardohain cuando tuvo que sentarse en su rol como jurado.

Por eso, sorprende que la cantante le haya dicho que "no" a LaFlia y al mismísimo Marcelo Tinelli cuando le propusieron ser jurado del nuevo reality que prepara la producción. La propia artista reveló el motivo por el que se negó a ser jurado de La Academia, el nuevo formato que conducirá Tinelli y que será una mezcla de bailando con otras disciplinas, una vez que Ángel de Brito dio a conocer esta llamativa decisión.

El conductor de LAM, ante una consulta de uno de sus seguidores, explicó que a Laurita Fernández y la propia Karina las llamaron para bailar. "Karina ya propuso a su partenaire, que le recomendó su hija Sol”, dijo el conductor. A lo que la cantante, agregó: "Primero me propusieron ser jurado del Bailando y yo dije que no me veía capaz porque no sabía”.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

Hasta el momento, el jurado del nuevo reality de LaFlia estará conformado por De Brito, Carolina "Pampita" Ardohain y Jimena Barón. Lejos de las devoluciones, La Princesita se encuentra en plena preparación para lo que será su presencia en "La Academia 2021", el nuevo bloque que podrá verse en la nueva temporada de "Showmatch".

De hecho, días atrás sorprendió a propios y extraños al subir un videoclip bailando. "Dije 'nunca voy a hacer un video bailando' y mirame. Nunca digas nunca. ¡Lo que sí, me re divertí! No hay edad para bailar y sentirse feliz", escribió La Princesita en la publicación que inmediatamente recibió cientos de comentarios y "me gusta".

Durante su participación en el Cantando 2020, Karina fue noticia en más de una oportunidad por sus distintos enfrentamientos en la pista: primero cruzó a Ángela Leiva y a Brian Lanzelotta, cuando ambos acababan de debutar en el ciclo de canto. En aquella oportunidad, Karina no dejó pasar por alto un “viejo rencor” con su colega y se lo hizo saber: “Recuerdo que te paseaste por todos los programas hablando pestes de mí".

Y disparó: "Diste fechas de cuándo empecé a salir con mi ex y diste por hecho que empecé a salir con él cuando todavía estaba con El Polaco. Me molestó que Ángela, que tiene una gran voz, tenga que recurrir a eso para tener un poco de cámara. Me gustaría que te retractes de las acusaciones tan graves que hiciste sobre mí cuando dijiste que tu carrera se vio truncada por mi culpa, mi envidia y mis celos".

Aquella vez, fue Leiva la que, con un tono más conciliador, le puso un alto a la disputa y selló las paces, por ahora: “Vamos a hacerla más fácil. Si te herí en algún momento, te pido disculpas. Lo hago públicamente. Ya queda en vos si querés disculparme a mí. A mí me llegaba esa información, te pido disculpas. Tal vez tengamos que tener una charla y poner en juego cosas que a mí me llegaban a ver si eran verdad".

Lejos de conformarse, la cantante de cumbia aprovechó la reciente llegada de Oscar Mediavilla, quien reemplazó a Pepe Cibrián, para volver a sacar algunos trapitos al sol. Y es que apenas le tocó dar su devolución, Karina aprovechó para enfrentarse con el productor por algunas declaraciones -para algunos desafortunadas- que había hecho en sus redes sociales durante la ronda de cumbia.

En ese sentido, La Princesita disparó: “Estoy interesada en escuchar la devolución de a mi compañero, hoy sí. Que él sabe de rock, aunque estuvo opinando por Twitter sobre cumbia. Opina sobre mis devoluciones y por ahí de cumbia no sabe tanto. Así que hoy lo voy a escuchar yo a él. Estuvo retrucando algo que dije. Que un jurado no entienda lo que dice la devolución de otro jurado es medio raro”.

Pero si de cruces hablamos, la ex jurado mantuvo un acalorado debate con Carmen Barbieri, luego de que la capocómica interpretara “El extraño de pelo largo”, el clásico de los 70. Su performance no había convencido a Karina, quien se lo hizo saber: "No tengo para marcar algo que haya estado mal técnicamente, simplemente por una cuestión de gustos siento que a mí no me gustó. No me pareció entretenido”.

Además, la cantante de cumbia había detallado que hubo momentos "en los que estaban (por Carmen y su compañero de canto) tan graves los dos, que me pareció aburrido. No me gustó. Ya pasa por una cuestión de gustos”. Sin poder ocultar su fastidio, Carmen ironizó: “Menos mal que el público que me viene a ver se ríe con las cosas que hago, si fuese como Karina me tengo que dedicar a ser modista. Está bien Karina, si no te entretengo”.

Aquella disputa generó un intenso debate en Los Ángeles a la mañana, donde señalaron a La Princesita como "la más insoportable" del jurado del Cantando 2020. Según Ángel De Brito, Karina había quedado "enroscada" con Carmen "desde el día que le dijiste que le ibas a dar consejos como jurado porque era nuevita". Frente a esto, Yanina Latorre agregó: "Igual la Princesita tiene que relajarse un poco".

Para Carmen, Karina había aprendido "muy rápido" como ser jurado de este tipo de shows y aclaró que la cantante "tiene una personalidad muy marcada". "A mí me había empezado a divertir el personaje de la Princesita. Me parecía divertido el personaje, que vaya y reproche, pero en un punto me parece que se vuelve talibana", disparó una vez más la panelista de LAM.

Meses atrás se dio a conocer que Karina "todos los días llama a la producción, todos los días se queja. Cada cosa que lee en Twitter, la lleva a la pista. O sea, es un show, todos componen un personaje, pero me parece que ella a veces no entiende, en este caso, el de Mediavilla". "Va demasiado con todo el reproche. Si es así, no va a descansar nunca", había confesado De Brito. Madera de jurado tiene, eso está claro, por eso sorprende que haya querido participar en vez de evaluar.