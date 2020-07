La Princesita y un dramático relato del bullying que sufrió: "Me agarraban entre 7 en el baño"

Después de que la tapa de la revista Caras reinstalara la problemática del bullying en la agenda mediática, Karina "La Princesita" volvió a hablar de la dura adolescencia que vivió y los violentos episodios que sufrió durante el secundario. "Es algo que al día de hoy todavía no superé", reconoció la cantante.

"Participaba mucho en el colegio y no decía malas palabras. Era más 'señorita', como se dice. Me decían cosas gravísimas que no las podría repetir, cosas guasas de la peor forma que te puedas imaginar", reveló en diálogo con el ciclo radial de la periodista Catalina Dugli.

Los ataques, de acuerdo al relato de la futura jurado del Cantando 2020, no eran sólo verbales. "A veces iba al baño y cuando me veían empezaban a venir de a seis o siete atrás mío. Yo decía: 'No puedo ni venir a hacer pipí tranquila'. Me empezaban a golpear la puerta y cuando salía, mandaban a la más chiquitita a que me pegara un cachetazo".

"Yo me defendía y después venía la más grandota y me agarraba del cuello contra la pared", recordó. Según la cantante, las autoridades de la escuela a la que concurría no sólo no intervinieron, sino que además le restaron importancia a los constantes ataques que sufría dentro de la institución. "Se lavaron las manos".

La preceptora decía: 'Son cosas de chicos'. Se lavaban mucho las manos, sin tener en cuenta que esto te deja marcas para toda la vida"

Recurrir a sus padres tampoco era una alternativa. Tiempo atrás, la cantante reconoció que su padre ejercía violencia de género contra su madre. "En casa había tantos líos que yo no decía nada, hasta que no soporté más porque la venía pasando bastante mal. Tan mal que, de hecho, me acuerdo y me sigue haciendo daño".

"Lo que más quiero remarcar es que no recibía ayuda del colegio. La preceptora decía: 'Son cosas de chicos'. Se lavaban mucho las manos, sin tener en cuenta que esto te deja marcas para toda la vida. Yo pasé a ser una chica muy insegura en mi vida personal y en todo", reconoció.

"La violencia era algo normal, yo veía como mi papá le pegaba a mi mamá"

Tiempo atrás, Karina también habló de la violencia intrafamiliar que sufrió de chica. "A los diez años mis padres se separaron. Era muy obvio todo. Había mucha violencia en casa, cuando llegaba mi papá de trabajar era un caos. hasta que mi mamá se cansó y nos escapamos. Mi papá no tomaba alcohol y no era adicto a nada. Creo que tiene que ver con cómo fue criado desde chico".

"Soy de esas personas que he roto cosas del pasado. Mi papá era violento, pero lo perdoné. Dejé de tener miedo, porque él se enojó cuando yo una vez conté en una entrevista que nos habíamos criado con mucha violencia y que papá le pegaba a mamá. Me crié viviendo un tiempo con mi abuela, otro tiempo en lo de mi amiga; hasta que mi mamá pudo alquilar una habitación. Ella trabajaba todo el día para pagar ese alquiler. Mi mamá fue muy valiente. Yo me quedé con ella y mi hermano se fue a vivir con mi papá".

La cantante se aferró entonces a la religión. "En un momento, no sabía si estaba más enojada con mi mamá que con mi papá. Hubo un tiempo que viví con mis abuelos. Durante esos meses, nos mandaron a mi hermano y a mí a Santiago del Estero. Cuando yo tenía ocho años, mi abuelo nos llevó a la iglesia y nos hizo conocer a Jesús. Me parece que así seas bueno o malo, si no aceptaste a Jesús en tu corazón el destino no es el Cielo. Al menos, yo creo eso".