La proclama política de Daniel Osvaldo: usó boletas de Mauricio Macri para prender el asado

Una vez más, Daniel Osvaldo se metió en una polémica, esta vez de la mano de una proclama política. Es que el sábado, el ex futbolista publicó una serie de historias en su cuenta de Instagram haciendo fuego para un asado utilizando un combustible muy particular.

Así, el ex futbolista utilizó boletas electorales de Juntos por el Cambio para encender las llamas de la parrilla. "Mirá cómo agarra. Me vino bárbaro. Agarró al toque", se lo escucha decir. "Gracias Mauricio, me vino bárbaro para prender el fuego".