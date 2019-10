La producción, con toqueteo de cola, de Nazarena y Belén, que hizo desbarrancar a Baby

Nazarena Vélez y Belén Francese revolucionaron las redes sociales a partir de una producción de fotos hot para la revista Paparazzi. “Así de abatidas y preocupadas quedamos con @belufrancese después de la salida de nuestra producción, esperando las críticas que irán llegando”, escribió la mamá de Barbie Vélez desde Instagram junto a las imágenes.

En las postales, las colas de ambas se llevaron todo el protagonismo. Pero los seguidores de ambas se entusiasmaron aún más al ver el video que publicó Belén a través de su cuenta personal de Instagram, en la que tiene un total de 488 mil seguidores. En el mismo, se la puede ver a Nazarena opinando, y hasta tocando, la cola de su compañera.

“No va ni al chino caminando. ¿Entendés? La llevan en carrito. No mueve nada. Yo estoy hecha un flan, está bien que tengo como diez años más que ella y ella está toda dura. No tiene una estría. Yo soy una cebra y ella está dura”, se la escucha decir a la actriz.

Mientras que Belén, por su parte, escribió: "Nunca pierdan el Humor. Celebró y Brindo por todas las mujeres Libres! Y Desprejuiciadas! yo aunque no parezca soy Extremadamente tímida e insegura, a veces lo trabajo en terapia. Les dejo imágenes de aceptación”.

Pero a pesar de elogios que recibieron las modelos por sus fotos, Baby Etchecopar fue lapidario con ambas por lo jugado de las postales. "Nazarena Vélez y Belén Francese van a hacer una obra de teatro y salen en Paparazzi en bolas las dos diciendo 'basta de prejuicios'. Chicas, no van a vender una entrada ni que se pongan un clavel en el orto”, disparó.

Y sumó: “No tienen talento. Nadie las quiere ver, a nadie le importa. Nazarena, vos ya estás para hacer un programa de comidas en el cable. No sos más sexy, hermana. No es que se pasó tu cuarto de hora, tus 24 horas pasaron. La chica esta si no había un conventillo no vendía nada. Cuando vos no tenés talento necesitás todo el día estar tirando fuegos artificiales”.

Enterada de estos comentarios, la actriz le respondió al conductor primero por Twitter y después por Instagram. “¿Sinceramente querés que te conteste misógino? Hace rato decidí tener una vida más tranquila, pero aflojame con la agresión porque me estas cansando. Lo del ´programa de cocina´ me encantaría, pero no se cocinar bien”, escribió.

Más tarde, a través de las historias de Instagram, la mamá de Barby siguió: “ El señor Baby Etchecopar, a quien conozco solo de haberlo cruzado una o dos veces nada más, y nunca hicimos una nota, por suerte, hace años que habla de mí. Inclusive habló de Fabián cuando murió y dijo: 'Ahí se le suicidó el marido a la loca”.

“Hoy hizo una crítica de la nota que hicimos con Belén Francese en la revista Paparazzi. Es una pavada, porque nos mandó a cocinar a las dos y nos minimizó. Él es misógino y todo el mundo lo sabe. Para él las mujeres no existimos y somos como una mierda”, dijo Nazarena.

“Alguna vez dijo sobre una nenita de 12 años que fue violada: 'habría que ver, la provocación es una tema. No es lo mismo que a los 12 años vayas vestida de una manera, con dos colitas o con los labios pintados haciendo trompita o con una minifalda'. Así le enseña a su hija”, remarcó.

“Pasó algo horrible cuando le entraron a robar a su casa y yo me puse muy mal porque me acuerdo que su hija estaba embarazada y me dolió mucho, como a todo el país. Cuando se refirió a esa nena violada hizo mucho hincapié en su ropa. Y cuando habló de Griselda Siciliani y del Colectivo de actrices, que podés estar de acuerdo o no con ellas, pero son minas que la están luchando y que creen en sus ideales y que están atrás apoyando a las mujeres”.

“Dios quiera que pronto salga a la luz lo de Thelma en la Justicia. Y que estés a favor o no del aborto no importa. Inclusive sirve si estás en contra, porque se habla del tema. Le hablás a tu hija o tu hijo para que se cuide, para que no deje embarazada a una persona. Nos sirve ese debate como sociedad, pero el tipo dice 'Ojo que si no sale eso, a los jueces les van a aparecer acusaciones'".

“Yo después de analizar todo eso que hace este tipo digo '¿Cómo no nos va a tratar como dos mierdas porque Belén y yo, siendo minas que pasamos los 40 años y nos ponemos en culo y sexis con una camisa, somos mierdas'”.

“Dijo que nos falta masturbarnos como un mono para meter más gente en el teatro. ¿Tanto nos vas a descalificar? ¿En serio? Es un montón señor. Qué pena para su hija y para las mujeres de su familia. Y qué pena para esta sociedad tener este tipo de comunicadores, que mandan todavía este tipo de mensajes”.

“Y si no te gusta la revista, está bien que me lo digas. Pero hay maneras y maneras de decir las cosas, sin descalificar. Él cuando hizo ese programa que se tiraban con chasquibunes en lugar de tiros, nadie lo descalificó por eso de una manera tremenda. Todos nos reíamos con los informes de Bendita, pero me parece que hoy por hoy no podemos permitir más esto”.

Y, finalmente, sentenció con mucha ironía: “Me llamaron de varios portales y no quise contestar, porque no quiero más quilombos. Pero al final dije… ¿Por qué no te voy a contestar? Chupamela Baby Etchecopar! No, mejor no me la chupes porque con tanto veneno, me vas a mata”.