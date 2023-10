¿La quiso sumar a la fiesta? Seducción, fotos provocativas y mensajes cruzados entre Malaspina y Clerici

En el medio del escándalo que derivó en la renuncia de Martín Insaurralde a la jefatura de Gabinete bonaerense, su candidatura a concejal por Lomas de Zamora y hasta su cargo en el Partido Justicialista (PJ) provincial, Sofía Clerici cruzó a Romina Malaspina por haberla expuesto en un supuesto intento de seducirla que tuvo durante el año pasado. La ex Gran Hermano lo contó en televisión, y la amante del ex intendente le escribió por privado para criticarla.

"A ver querida, ¿qué te pasa que hablás de mí? ¿Por qué no contás las cosas cómo son, que vos me mandaste mensaje por Instagram también esa noche del año pasado, después de recibir la botella de champagne que un amigo mío les mandó? ¿Por qué no contás que vos me preguntaste a mí qué hacíamos después? Dios, cómo se nota que querés cámara", le escribió Clerici a la conductora de Canal 26.

El enojo de la vinculada a Insaurralde viene de la exposición que hizo Malaspina de un supuesto intento que tuvo de seducirla cuando se cruzaron el año pasado en un restaurante de la Costanera Norte porteña. "La conocí una vez en Gardiner. Tuve una situación particular ahí. Ella me pareció muy buena onda, un amor, pero quería que nos vayamos juntas", confesó la ex GH en Estamos Okey.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

"¿Te quiso levantar?", le preguntó el panelista Guido Zaffora. "Sí. Yo estaba en un cumpleaños con una amiga. Primero, me mandan un champagne a la mesa. La veo y le digo: ‘Qué amor, gracias’. Estaba con unos chicos. Y, después, cuando fui al baño, me empezó a hablar para que nos vayamos juntas. Fue muy de imprevisto para mí", aseguró Malaspina.

"¿No te gustan las chicas?", quiso saber Pampito. "No es que no me gusten las chicas, pero no me gusta que me encaren así, tan fuerte", explicó Malaspina. "¿Te dio miedo?", insistió el periodista. "No, miedo no. Después, estaba saliendo del estacionamiento y me dio un beso, me dio un pico", añadió Malaspina.

"¿Y eso te gustó o te incomodó?", le preguntaron al aire del programa de América TV. "Fue un poco incómodo, porque no es que estaba pactado de las dos", detalló la supuesta seducida. "Te robó un beso", aclaró Záffora. "Sí, casi un chape", añadió Malaspina.

Ante tal revelación, los panelistas le preguntaron si "ella sabía que vos eras bisexual", lo que motivó que Malaspina profundice un poco más sobre sus deseos e intenciones a la hora de la intimidad. "Sí, no sé. Me gustan los chicos, pero algunas chicas también", precisó.

"Si Pampito chequea tu chat, ¿hay conversaciones?", le preguntaron en el programa televisivo. "Sí, pero de ella", expuso Malaspina. "¿A vos te mandaba fotos como a otros políticos?", quisieron saber en relación a las escandalosas imágenes que recibió Daniel Scioli y que casi derivan en una separación con Gisela Berger, la madre de su hija Francesca Scioli. "Sí, me mandaba cosas", reconoció la ex GH. "¿En los chats qué te ha puesto?", le preguntó Pampito. "De todo", insistió la mujer. "¿Son de alto voltaje los comentarios?", quisieron saber. "Sí, un poco", reveló.

Tras ese desliz, Záffora se paró a leer algunos de los mensajes y comprobar con sus ojos que esto era así. "Vos no le respondés nada y ella sigue y sigue", contó el panelista, quien luego leyó uno de esos: "Hola, hermosa. Somos vecinas. ¿Estás en Nordelta?". Al mismo tiempo, Malaspina defendió a Clerici respecto al affaire que se hizo público con Insaurralde. "La persona que está en falta es él, porque es quien tiene que responder ante toda una sociedad. Ella es una modelo y puede hacer lo que quiera", opinó.