La razón de la pelea de Mica Tinelli con la novia de Benjamín Vicuña: fin de una sociedad y una cifra millonaria

En agosto de 2012, luego de recibirse de Producción de Moda de la Universidad de Palermo, Micaela Tinelli creó su propia marca de ropa. La llamó Ginebra y abrió un local en Palermo. El día de la inauguración, la hija mayor de Marcelo Tinelli relató: “Papá me alentó muchísimo. Y ni hablar de cómo me ayudó en el proceso de creación. Fue una de las personas que más me motivaron para seguir adelante. Sabe que estoy contenta, y eso lo hace feliz".

Y continuó: "Haber sido parte del entorno televisivo me incentivó. Recuerdo cuando recorría los estudios espiando los detrás de escena y los percheros de las salas de vestuarios, que en ese entonces me parecían interminables". Lo cierto es que, por ese entonces, en cada presentación Mica posaba junto a su socia Romina Pigretti. Por entonces, el mundo del espectáculo no sabía quién era esa morocha. Hasta que, de a poco, su nombre comenzó a cobrar cierta fama.

Con el tiempo se supo que era la ex esposa de Federico Lo Re, uno de los dueños de la cadena de restaurantes La Parolaccia. Además ella misma contó que tenía una amplia trayectoria en la industria de la moda gracias a la creación de muchos proyectos y diversas marcas.

Pigretti, que tiene 42 años, es licenciada en Economía y sus primeros pasos los dio con la marca Love Miuka. Luego de esa experiencia, que fue relativamente exitosa, se asoció a Tinelli. En 2019, fundó New Dress Rent, un negocio en el que se alquilan vestidos para fiestas o de gala.

En las últimas horas, cuando se dio a conocer que Benjamín Vicuña y la empresaria iniciaron un romance hace algunas semanas, también salió a la luz que la sociedad comercial entre Micaela y Romina terminó muy mal. Y que por ese motivo no solo le pusieron un punto final a su participación en Ginebra sino que se acabó su amistad.



Como no podía ser de otra manera, Yanina Latorre relató qué fue lo que ocurrió entre la hija de Tinelli y Soledad Aquino y la actual novia del chileno. "No la quieren ni un poco, no la pueden ni ver. Los socios en Ginebra eran tres. Mica, Romina y un muchacho llamado Luciano, que es el que estaba todo el tiempo encima de la marca”, dijo.



Y agregó: “Mica era la cara pública, visible o famosa. Romina la que hacía los diseños, y Luciano el que un poco se encargaba de todo el resto, que era lo más pesado. La marca daba pérdida, y en un momento la relación entre los tres se tornó insostenible”.



Por otra parte, Latorre continuó sobre el final de la sociedad: “A Romina la señalan porque acusaba a Luciano de estafarlas a las dos, y dicen que empezó con un maltrato muy fuerte para con él. Se puso tan espesa la cosa que tuvo que intervenir Marcelo porque si no se mataban. La reunión fue muy áspera parece. Y después de una negociación muy ardua le compraron su parte y ella se abrió. El que aportó para hacerlo fue Marcelo”.



Para finalizar, Maite Peñoñori dijo: "Me dicen que también hay versiones de maltrato hacia los empleados que trabajaban o trabajan para su familia”. Y de nuevo, Yanina agregó: "Parece que desde que se fue, Ginebra empezó a crecer y a ganar dinero, porque ahora todas quieren vestirse con la marca, que está de moda. Ella estuvo casada 20 años con el dueño de la cadena de restaurantes La Parolaccia. Cuando se separaron, ella se quedó con una casa en Barrio Parque y otra en Tortugas. Y ahora parece que Vicuña está buscando algo para alquilar en Barrio Parque. ¡Son tan obvios los tipos! A Pampita y a la China no les gustó nada que Benjamín salga con ella porque hace unos años, se vestían con Ginebra y hay fotos juntas”.